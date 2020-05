Youtuber de EE. UU. es criticada por devolver a un niño autista que adoptó de China

Una youtuber de Estados Unidos, Myka Stauffer, que adoptó a un niño con autismo de China, decidió devolverlo.

Hace unos años la mujer junto a su esposo, James, decidieron apadrinar al menor, que aparecía en los videos de su canal de YouTube. Pero ambos tomaron la decisión de dejarlo de lado y que vaya hacia otra familia.

PUEDES VER Argentina: volvían de sepultar a su hija y hallaron a su sobrino ahogado en un balde

Ella enfatizó que el pequeño solía tener problemas de conducta y no podían cuidarlo. El hombre precisó que “una vez que Huxley llegó a casa, había muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes y que no nos dijeron”.

La pareja sostuvo que trataron de satisfacer las necesidades del niño. “¿Me siento un fracaso como madre? Al 500 %”, aseguró Myka.

No obstante, ellos indicaron que el menor con autismo le está yendo muy bien con su nueva familia, debido a que su mamá “tiene capacitación profesional médica”.

Este anuncio fue criticado por varios usuarios luego que Stauffer se haya posicionado como defensora de las adopciones internacionales.

Los abogados de la pareja, Taylor Sayers y Thomas Taneff, argumentaron mediante un comunicado lo siguiente: “Sabemos que son una familia amorosa y que son padres muy atentos que harían cualquier cosa por sus hijos. Desde su adopción, consultaron con múltiples profesionales en los ámbitos de la salud y educación para darle a Huxley el mejor tratamiento y atención posible”.

El canal de YouTube de Myka Stauffer cuenta con más de 710.000 suscriptores y se unió a esta red social desde abril del 2014. Ella tiene dos hijos con James y otros dos más de una antigua relación.