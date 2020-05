Pico y Cédula HOY jueves 28 de mayo: revisa si puedes salir durante la cuarentena en Colombia

PICO Y CÉDULA COLOMBIA HOY 28 DE MAYO DE 2020 | La medida más efectiva hasta el momento para evitar contagiarse del coronavirus y propagarlo ha sido la cuarentena. Esta medida se aplicó al inicio de la pandemia en muchos lugares en el mundo y Colombia no podía ser la excepción. Es por esto que el presidente Iván Duque la ha extendido hasta el 31 de mayo, no sin antes anunciar que las medidas que acompañan el aislamiento social preventivo seguirán vigentes, como lo es el Pico y Cédula o Pico y Género en algunas ciudades. Esta estrategia busca continuar regulando el tránsito de las personas en la calle a fin de evitar aglomeraciones en supermercados, bancos y transporte público; además, las salidas que están permitidas son solamente para hacer trámites urgentes o compras necesarias para abastecer el hogar con productos de primera necesidad y, de ser necesario, medicamentos. Cada municipio ha implementado un Pico y Cédula según criterios propios e incluso algunos han decidido optar por el Pico y Género, especificando que las personas trans podrán salir el día con el que se sientan identificados, de esta forma no vulnerar sus derechos. Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha informado que ya son más de 23 000 personas contagiadas con la COVID-19, asimismo, la cifra de fallecidos se acerca a los 800. En el lado positivo, más de 5 mil personas superaron la enfermedad, pero eso no significa que se deba bajar la guardia frente a la coyuntura sanitaria.

El Gobierno de Colombia ha establecido estos tres lineamientos desde el incio y durante la pandemia del coronavirus:

1. El aislamiento obligatorio, el cual se extenderá para todo el país hasta el 31 de mayo.

2. La emergencia sanitaria prosigue hasta el 31 de agosto, es decir, durará 3 meses más.

3. Desde el 1 al 30 de junio, Colombia entrará a una nueva etapa de la cuarentena, llamada Aislamiento Preventivo Inteligente.

¿En qué consiste el Pico y Cédula?

El Pico y Cédula es una ordenanza del Gobierno de Colombia para limitar la circulación de los ciudadanos en base a los últimos dígitos de su cédula de identificación, teniendo como objetivo principal prevenir el contagio de coronavirus mediante la concentración de personas en lugares de alto riesgo como transporte público, bancos y supermercados.

El orden de los días en los que se pueda salir, el número par o impar para circular e incluso la regulación de tránsito ciudadano según el sexo son establecidas de manera particular por las alcaldías de cada ciudad.

¿Quiénes deben cumplir el Pico y Cédula?

Ya que es una medida obligatoria y el aislamiento social es la única forma de evitar contraer el coronavirus, el Pico y Cédula debe ser cumplido por todos los ciudadanos dentro del territorio de Colombia sin excepción de edad, raza o género. Así lo reafirmó el presidente Iván Duque, cuando dio a conocer que dicha medida sería prorrogada hasta el 31 de mayo.

Sin embargo hay una población que está exenta de cumplir esta ordenanza. De esta forma lo precisó el Gobierno, citando el Decreto 531 del Gobierno Nacional en donde afirma que personal dedicado a labores esenciales podrán circular libremente en tanto estén yendo o regresando de cumplir con sus labores. Según las especificaciones, estas son:

- Personal médico

- Domiciliario

- Sector Construcción y Manufacturero

- Trabajadores de bancos

Este es el nuevo pico y cédula que regirá en esta capital a partir del 25 de mayo https://t.co/cRHu2u21tp pic.twitter.com/YIU5h5J5BP — Publimetro Colombia (@PublimetroCol) May 25, 2020

¿Qué actividades se pueden realizar durante el Pico y Cédula?

Durante el Pico y Cédula las actividades que se pueden realizar son las mencionadas con anterioridad, es decir, abastecerse de alimentos, comprar medicamentos o realizar operaciones bancarias.

De esta forma, esta permitido ir de compras al supermercado o alguna tienda que ofrezca productos de primera necesidad cercana a su hogar. Igualmente, se podrá acudir a farmacias o a bancos, siempre guardando la distancia mínima de dos metros.

Pico y Cédula en las principales ciudades de Colombia

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Bogotá?

En la ciudad de Bogotá se dio a conocer que se aplicará el Pico y Género en las Plazas Distritales de Mercado para evitar que haya mucha gente cerca y se respeten las distancias establecidas. Es así que las personas de género femenino podrán acceder a las instalaciones los días impares y las personas de género masculino los días pares. Las personas trans podrán elegir el día para transitar según el género con la que se sientan identificados.

La ordenanza está vigente desde el 23 de mayo y se llevará a cabo en los siguientes establecimientos: La Perseverancia, Carlos E. Restrepo, Las Cruces, Doce de Octubre, Kennedy, Quirigua, Trinidad Galán, El Carmen, La Concordia, San Benito, Santander, Veinte de Julio, Las Ferias, Samper Mendoza, San Carlos, Siete de Agosto y Fontibón.

Ya inició el ‘Pico y Género’ en las Plazas Distritales de Mercado.



Conoce cómo funciona la medida para evitar aglomeraciones y cumplir con los protocolos de bioseguridad. https://t.co/J3JjmBcqvq — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 24, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Medellín?

En Medellín, el Pico y Cédula se cumplirá en todo el Valle de Aburrá de la siguiente manera: lunes 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4, viernes 5 y 6, sábado 7 y 8, domingo 9, 0 y 1. Esto tiene vigencia desde el lunes 25 hasta el domingo 31 de mayo.

#MedellínSeQuedaEnCasa | Te Recordamos la medida del #PicoYCédula que regirá a partir de este lunes 25 de mayo. Así podrás hacer el abastecimiento alimentos, y realizar trámites bancarios y notariales. #MedellínMeCuida. pic.twitter.com/pCUpGplhpq — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) May 24, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Cali?

En la ciudad de Cali, la nueva programación del Pico y Cédula irá desde el 26 al 31 de mayo.Por tanto, se distribuirá de la siguiente manera: martes, jueves y sábado: 1, 3, 5, 7 y 9 y los días miércoles, viernes y domingo: 2, 4, 6, 8 y 0. Durante los días de semana, los supermercados solo estarán abiertos hasta las 7.00 p .m.

📢 ¡Atención!📢



Este es el nuevo 'Pico y Cédula' 💳 y 'Pico y Placa para taxis' 🚕 en Cali.



¡Conoce la nueva normatividad para abastecerte y movilizarte! 👀 #CaliUnidaPorLaVida

💙❤️💚 pic.twitter.com/QftfkdWNvm — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 24, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Barranquilla?

El alcalde Jaime Pumarejo manifestó que desde el 25 de mayo hasta el 1 de junio la normativa del Pico y Cédula en el área metropolitana de Barranquilla, será así: lunes 2 y 3, martes 4 y 5, miércoles 6 y 7, jueves 8 y 9, viernes 0 y 1, sábado 2 y 3, domingo 4 y 5, lunes 6 y 7.

Importante: Los fines de semana los supermercados no podrán abrir, pero sí están habilitados para realizar entregas a domicilio.

#ATENCIÓN ⚠️ Mediante decreto No. 0456, del 22 de mayo de 2020, se anuncia extensión del 'pico y cédula' en la ciudad de Barranquilla hasta el lunes 1 de junio de 2020. De esta forma, el calendario quedará de la siguiente manera 👇🏼 pic.twitter.com/wFnBBOP45e — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) May 24, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Cartagena?

En Cartagena se han eliminado las restricciones por género con el objetivo de no vulnerar los derechos de las personas trans. El pico y cédula continúa hasta el 31 de mayo, así, la Alcaldía de Cartagena a través del Decreto 0618, anunció la rotación de la siguiente forma: jueves 4 y 5, viernes 6 y 7, sábado y domingo aislamiento total.

La Alcaldía Distrital a través del decreto 0618 del 23 de mayo de 2020 informa la nueva rotación de pico y cédula y restricciones de circulación del 25 al 31 de mayo.

Las personas podrán circular para las actividades permitidas entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m. pic.twitter.com/giXt1fFVar — Alcaldía de Cartagena (@AlcaldiaCTG) May 23, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Bucaramanga?

Este jueves 28 de mayo, en Bucaramanga podrán salir las personas cuyos cédulas finalicen en 9 y 0. Del mismo modo, el resto de la semana continuará rigiéndose según lo detalla el siguiente cuadro:

Pico y cédula en Bucaramanga y otras ciudades. (Foto: La Vanguardia)

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Santa Marta?

Santa Marta continuarán con el pico y cédula establecido hasta el 31 de mayo. En este sentido, podrán salir de la siguiente forma: miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 0. Como se venía practicando, los sábados y domingos no se puede salir, mas se podrán realizar compras de primera necesidad y estas serán entregadas a domicilio, según lo establecido por la alcaldesa Virna Johnson.

Pico y Cédula Santa Marta. (Imagen: Internet)

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Pasto?

Acorde con el Decreto N° 0238 del 23 de mayo de 2020, este es el nuevo Pico y Cédula para Pasto. Solo una persona por núcleo familiar podrá circular.

Miércoles 27 de mayo: podrán salir las personas cuyo número de cédula termine en 3, 4 y 5. Jueves 28: 6, 7 y 8. Viernes 29: 9, 0 y 1. Sábado 30: 2, 3 y 4. Domingo 31: 5, 6 y 7.

Tome nota del nuevo "Pico y cédula", vigente hasta el 31 de mayo, Decreto No. 0238 del 23 de mayo de 2020. pic.twitter.com/PK49vuTlto — Alcaldía de Pasto (@alcaldiapasto) May 23, 2020

¿Cuál es el Pico y Cédula de hoy en Manizales?

Las personas que viven en Manizales deberán cumplir el siguiente Pico y Cédula hasta el 31 de mayo.

Jueves 28 de mayo: podrán salir las personas cuyo número de cédula termine en: 3, 4, 5 y 6.

Manizales acata el Decreto Presidencial No. 689 mediante el cual se amplía el aislamiento preventivo obligatorio de los colombianos hasta el 31 de mayo de 2020. 🇨🇴🔠



Las medidas tomadas por la Administración Municipal de #Manizales continuarán vigentes hasta la misma fecha. pic.twitter.com/rYGmfqEwyD — Alcaldía de Manizales (@CiudadManizales) May 25, 2020

¿En qué ciudades se ha establecido el Pico y Cédula?

El Pico y Cédula se ha establecido en las siguientes ciudades: Quibdó, Ibagué, Santa Marta, Sincelejo, Manizales, Pereira, Popayán, Villavicencio, Yopal, Montería, Cartagena, Neiva, Tunja, Bucaramanga y Armenia.

De igual manera en los departamentos de Cundinamarca, Córdoba, Putumayo, Arauca, Cauca y Bolívar, se ha dispuesto cumplir con el Pico y Cédula.

¿Cuáles son las multas por incumplir Pico y Cédula?

Hay distintas multas para quienes no cumplan con el Pico y Cédula, que están reguladas por La Ley 1801 de 2016 que determina los deberes y obligaciones de los ciudadanos en relación a la practica de condiciones adecuadas para la convivencia en el país.

De esta manera el monto de la multa por incumplimiento puede ser como mínimo 523.008 pesos y llegar a los 936.323 pesos como máximo. Para determinarlo, será acorde a las condiciones en las que se haya encontrado el infractor y las órdenes establecidas por cada alcaldía.