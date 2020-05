Uruguay: ¿Cómo aplanó la curva del coronavirus con 20 muertos y sin cuarentena obligatoria?

En una región fuertemente golpeada por la pandemia del coronavirus, Uruguay se ha convertido en un caso extraordinario: con una curva de contagios aplanada y una muy baja tasa de mortalidad, el país se ha convertido en caso más exitoso de la lucha ante la COVID-19.

Según el último recuento oficial, el país registra 909 casos detectados de coronavirus, 20 fallecidos y 579 recuperados, cifra muy baja, aun si se tiene en cuenta que el país cuenta con una población de 3,4 millones de habitantes.

La cifras, además, no podrían ser más alentadoras. El martes pasado, 139 se encontraban infectadas, cifra menor a la registrada en la última de abril pues, mientras todos los países de la región veían como la tasa de contagios subía de manera descontrolada, en Uruguay solo 209 casos dieron positivo.

Es decir, la tasa de reproducción del virus (R0), que señala a cuántas personas puede infectar un portador se ubica en 0,74, menos de una persona por caso, según modelo del ingeniero Andrés Ferragut y el matemático Ernesto Mordecki.

Al ser consultado por AFP respecto a una posible desaparición, Ferragut confesó sentirse optimista, indicando que “En un mundo ideal, sí”, aunque resaltó que el resultado es dinámico.

Sobre la cantidad de infectados, Ferragut destacó que “depende de un montón de cosas: de la contagiosidad natural del virus pero también del comportamiento de la sociedad y de las medidas que se tomen".

El caso uruguayo contradice la estimación inicial ofrecida por China, por la cual cada infectado tenía la capacidad de contagiar a otras 2,5 más.

El método uruguayo

Julio Vignolo, epidemiólogo y miembro del equipo de trabajo conformado por el gobierno de Luis Alberto Lacalle Pou para enfrentar la pandemia, descartó alguna alteración en los números o que se lleve un registro paralelo de la infección.

“Usted me podría decir que hay subregistro, pero cada vez se hacen más test. Y quien no crea en los test, ¿cómo explica que estén libres las camas de CTI (Centros de Tratamiento Intensivo)? ¿Por qué no están abarrotados los sistemas de salud? ¿Por qué no hay un aumento de la letalidad? Eso no se puede ocultar”, indicó a AFP.

Con una letalidad de 2,7 %, para Vignolo, la amenaza del coronavirus “está por ahora controlada”.

Coronavirus en Uruguay. Foto: Xinhuanet

Una de las razones para el éxito del caso uruguayo es la rápida reacción de las autoridades. El 13 de marzo se detectaron los 4 primeros casos e inmediatamente se declaró emergencia sanitaria, lo cual llevó a la suspensión de clases en todos los niveles, cierre de comercios y de fronteras durante las horas posteriores.

Además, se llamó a la población a un confinamiento voluntario, lo cual fue acatado en masa.

Según Google Mobility, plataforma de Google que mide el desplazamiento por áreas, desde el 29 de marzo, dos semanas después del primer caso detectado, los lugares de recreación habían disminuido la concurrencia en 75 % mientras que los espacios públicos lo hicieron en 79 %. El compromiso de la población representó un éxito casi completo.

Gobierno anunció retorno presencial y voluntario a clases a partir de junio.

La batalla no termina

Vignolo advirtió que con la llegada del invierno al país, la cantidad de enfermedades respiratorias suelen descender. Si es a que esto se le suma a las políticas de distanciamiento, higiene personal y uso de tapabocas, el índice disminuiría.

Sin embargo, Vignolo indicó que “No hay que caer en el triunfalismo. Esto es día a día. Hay que ser prudentes, cautos”. Esto debido a que algunos sectores esperan que en los próximos días se restablezcan las actividades educativas. Es tal la confianza que Google Mobility detectó un aumento de 36 % en lugares comerciales y 53 % en espacios públicos.

“El coronavirus vino para quedarse. Y mañana pueden escaparse los casos porque se empezó a aglomerar la gente” sentenció Vignolo.

Según la página EndCoronavirus.org, del Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra en Massachussetts, Estados Unidos, Uruguay es uno de los 43 países del mundo y el único de Sudamérica que le “está ganando” al virus.