Trump responde ante aumento de muertes por COVID-19 en EE.UU.: “Hágale esa pregunta a China”

El presidente Donald Trump interrumpió abruptamente una conferencia de prensa que brindó este lunes en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca después de un intercambio de palabras con la periodista asiático-estadounidense Weijia Jiang, corresponsal de CBS News.

El hecho ocurrió durante la sesión de preguntas y respuestas, cuando Jiang cuestionó a Trump sobre su constante énfasis en ser el primero en las pruebas de COVID-19. “Ha dicho muchas veces que a Estados Unidos le está yendo mucho mejor que a cualquier otro país en lo que respecta a las pruebas”, señaló.

“¿Por qué importa eso?”, agregó la periodista. “¿Por qué es una competencia global para usted, si todos los días los estadounidenses siguen perdiendo la vida y seguimos viendo más casos cada día?”. En repuesta, Donald Trump alegó: “Bueno, están perdiendo la vida en todas partes del mundo”.

“Tal vez esa sea una pregunta que debería hacerle a China”, continúo el mandatario. “No me pregunte a mí, hágale esa pregunta a China. Cuando les haga esa pregunta a ellos, puede que reciba una respuesta muy inusual”.

Inmediatamente, el presidente llamó a la Kaitlan Collins, corresponsal de CNN, para seguir con la rueda de preguntas. Sin embargo, ella hizo una pausa cuando Jiang volvió a intervenir: “Señor, ¿por qué me está diciendo eso a mí específicamente? ¿Que yo debería preguntarle a China?”.

“Solo lo estoy diciendo. No se lo digo a nadie en específico”, se defendió Trump. “Se lo diría a cualquiera que haga una pregunta desagradable como esa”. Jiang insistió en que “esa no es una pregunta desagradable”, no obstante, el líder estadounidense prosiguió señalando al resto de periodistas “¿Alguien más?”.

Kaitlan Collins, corresponsal de CNN, intenta hacer una pregunta tras el intercambio de palabras de Donald Trump con la periodista Weija Jiang, de CBS News. | Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Collins se acercó nuevamente al micrófono para hacer dos preguntas, pero Trump la interrumpió alegando que no respondió cuando fue su turno y señaló a otra periodista ubicada en la parte de atrás. La corresponsal de CNN intentó continuar con su consulta, explicando que “solo quería dejar que mi colega terminara”.

Sin embargo, Donald Trump dio por terminada la conferencia de forma abrupta diciendo “Damas y caballeros, muchas gracias. Lo aprecio, muchas gracias”. Acto seguido, dio media vuelta y se retiró del lugar.

En la sesión informativa, el presidente informó que la capacidad de los Estados Unidos era "inigualable en cualquier parte del mundo”, realizando más de 9 millones de pruebas, y anunció que esta semana el país pasaría las 10 millones, el doble que cualquier país. Por otro lado, señaló que asignaría 11 millones de dólares a “los estados, territorios y tribus estadounidenses” para impulsar las pruebas.

Sin embargo, Daniel Wessel, subdirector de la sala de guerra del Comité Nacional Demócrata, señaló que “Trump todavía no ha ayudado a los estados a alcanzar la capacidad de prueba que necesitan, cada estadounidense que quiere una prueba no puede obtener una prueba, y solo ahora está tomando medidas que deberían haber sucedido hace semanas”.