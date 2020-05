José Mujica renunció a pago como senador: “Sería robar la plata”

En una entrevista telefónica, el expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica indicó que “el capítulo más grave” de la pandemia del coronavirus en Latinoamérica se vivirá en la economía de su país y la región, por lo que “no es factible” obligar a las empresas a suspender los despidos.

El líder de izquierda indicó que el mayor tema a analizar son las consecuencias económicas que impuso la semiparalización (producto de las políticas de aislamiento social por coronavirus). Además, aseguró que “ahí está la incertidumbre de qué va a pasar con las principales corrientes económicas. Tal vez sea más grave a la larga”.

El senador del Frente Amplio descartó que el país, producto de la paralización, se vea obligado a recurrir a organismos multilaterales, pues posee una economía sólida. “Uruguay está en condiciones de golpear ciertas puertas y tener posibilidades de que lo atiendan. No es poca cosa en América Latina y en el mundo actual” reveló al programa Informativo Carve.

En torno al tema económico, ‘Pepe’ cuestionó a la administración del expresidente Luis Lacalle Pou por destinar poco presupuesto a sectores más vulnerables de la sociedad uruguaya y aseguró estar en desacuerdo con las intenciones de sus colegas del Frente Amplio, quienes solicitaron a las empresas suspender los despidos por seis meses.

“No creo que sea factible. Están expresando una manera de pensar desde el punto práctico. He tratado de convencer a algunos legisladores en un asunto que es importante para industrias nacionales y las granjas, que tiene que ver con el IVA y que creo que pueda convenirle a este gobierno también” indicó el hombre que dirigió al país entre 2010 y 2015.

Para Mujica, la recuperación económica se dará gracias a acciones conjuntas entre privados y estatales. “Hay que conciliar la eficiencia privada con la fortaleza del estado. Y creo que hay que empezar a pensar en cosas como estas. Inversiones privadas que sean mayoritaria y con participación del estado en minoría como aliado, no como enemigo. Es mejor que el estado sea inversor, pero no gestor”.

Renunciará al pago como Senador

José Mujica, quien actualmente se desempeña como senador por el Frente Amplio, partido que lo llevó al poder en 2010, reveló a los periodistas Nicolás Lussich y Miguel Nogueira que renunciaría al pago de su dieta como miembro del Legislativo uruguayo.

“Yo estoy jubilado. Y si se pone a averiguar, se va a dar cuenta de que soy senador, pero yo no opté por cobrar como senador. Sigo cobrando mi jubilación. Podría haber optado en cobrar como senador y cobraba más, pero deliberadamente me mantuve con esos 70.000 pesos que me pagan de jubilación porque soy consciente de las debilidades de mi salud y me daba cuenta de que iba a tener que faltar mucho y si me ponía a cobrar lo que cobra un senador le iba a robar plata a mi país” aseveró el líder de izquierda.

“Voy a seguir cobrando eso. No critico a otros. Cada cual con su forma de ser”, sentenció Mujica.