López Obrador y las contradicciones de su gestión frente a la expansión del COVID-19

Las recientes declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de seguir las medidas de la 'Sana Distancia’ y la importancia de permanecer en casa para frenar al nuevo coronavirus, han generado polémica.

Esto debido a que, en un inicio, AMLO se mostró confiado en que México podía sobrellevar y superar la crisis causada por el COVID-19 sin problema alguno. No obstante, su perspectiva cambió en los últimos días, luego de que el número de casos confirmados se elevara de 485 a 848, colocando al país en el límite de alcanzar la fase 3 de la epidemia.

Desde que se reportaron los primeros casos positivos en México, la posición de López Obrador siempre fue optimista, situación que cambió el último fin de semana cuando por primera vez pidió a los mexicanos que sean conscientes sobre el efecto negativo del COVID-19.

Sin embargo, este giro de 180 grados no solo se basa en la forma de ver las complicaciones que se avecinan, sino también en cuatro criterios de su discurso político que han cambiado radicalmente.

López Obrador recomienda obedecer el ‘Quédate en casa’

Hace dos semanas, era impensable escuchar decir a López Obrador aconsejar a la población que se aisle voluntariamente para reducir el riesgo de contagio del coronavirus. De hecho, el presidente se resistía a efectuar medidas de prevención colectivas.

“No apanicarnos, vamos hacia adelante y no dejen de salir todavía… estamos en la primera fase (…) Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tiene posibilidad económica sigan llevando a la familia a comer, esto es fortalecer la economía familiar y popular”, señaló AMLO el 23 de marzo durante su gira en Oaxaca.

Este punto de vista cambió totalmente en su último mensaje por el COVID-19 del fin de semana, en el que hizo un mea culpa y aconsejó a todos que se protejan del contagio.

“Si no nos cuidamos, si no nos quedamos en casa, miren, puede pasar esto, se nos van a disparar los casos de infección y se nos van a saturar los hospitales, aunque estamos preparados”, detalló.

Asimismo, el mandatario aseguró que a comparación de los demás, él debe seguir cumpliendo con sus obligaciones como funcionario público respetando las indicaciones de la Secretaría de Salud.

“Yo no me puedo poner en cuarentena, no me puedo aislar; como los médicos, los integrantes del Ejército, de la Marina, los que abastecen el agua que consumimos, en fin, nos tenemos que quedar, cumpliendo con las recomendaciones. Yo me encuentro en los que sí tenemos una función básica”, replicó el presidente azteca.

‘Sana Distancia’, la clave de AMLO para frenar el COVID-19

Como se recuerda, Andrés Manuel López Obrador hasta hace poco más de 10 días siguió realizando eventos multitudinarios en sus visitas al interior del país. A través de sus redes sociales, el presidente difundió vídeos en los que saluda con besos y abrazos a sus seguidores, pese a las recomendaciones establecidas por el subsecretario Hugo López Gattel.

Ahora, AMLO cambió de parecer y exigió respeto con las medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia. “Tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso”, expresó. En esa línea, reiteró que “lo que ahora queremos es que se retiren todos, que estén en sus casas con sus familias, ayudándonos también a que haya sana distancia e higiene”, precisó.

Por otro lado, pidió tener cuidado especial hacia los adultos mayores, pues “está comprobado que son un sector de riesgo ante la enfermedad del COVID-19”, dijo.

López Obrador y su liderazgo frente al coronavirus

El último 13 de marzo, AMLO cuestionó y desacreditó a los voceros que hablaron en conferencias de prensa sobre las estimaciones del coronavirus en México. “Hay politiqueros que hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o vídeos llenos de falsedades y mentiras”, señaló.

No obstante, como se mencionó anteriormente, fue el mismo López Obrador quien había dicho que daría la orden para que los mexicanos se aíslen en su casa. Esto, sumado a su pedido de que “no se exagere” la crisis del COVID-19 y que “las pandemias no nos harán nada” terminaron por convertir a AMLO en un líder de opinión sobre el tema.

Ahora, el presidente fue explícito al señalar que solamente los expertos hablarán sobre el COVID-19 y que los políticos se mantendrán al margen para evitar complicaciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno está preparado para enfrentar el coronavirus Covid-19, pues cuentan con todos los recursos necesarios para atender la emergencia de salud.

“Se le dejó la conducción de este plan a los médicos, especialistas y lo vamos a seguir haciendo. Que no intervengan los políticos, los que no tienen conocimiento de este tema. Que nos autolimitemos, porque una declaración, un error, puede causar daño. Tenemos que evitar el protagonismo, amarillismos y, desde luego, las mentiras”, advirtió.

Asimismo, solicitó a los mexicanos “no confiarse” y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, y procurar no salir si no es necesario, ni usar cubrebocas “de más” si no se necesitan.

Falta de recursos en los hospitales del IMSS

El primer caso de coronavirus en México se identificó el último 28 de febrero, pero no fue hasta el 10 de marzo que López Obrador se refirió al tema señalando que el COVID-19 no generaría ningún tipo de crisis en el país.

En esa ocasión, el jefe del Ejecutivo afirmó que “afortunadamente son siete casos, que no se tiene que lamentar la pérdida de vidas y que no hay problema en la falta de presupuestos, ya que se tiene recursos suficientes para contener el brote”.

Sin embargo, la situación de los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) contradice lo detallado por el mandatario, puesto que en la última semana se realizaron ocho manifestaciones en contra del gobierno por la falta de insumos de protección como gafas de seguridad, respiradores N95, guantes y batas impermeables.

Esta situación se agrava pues el sistema de salud público de México se enfrenta a la crisis con una capacidad de asistencia limitada. La tasa de camas por 1000 habitantes es de 1.5, un promedio muy bajo a comparación de otros países que en estos momentos están siendo azotados por la pandemia, tales como España, con 3; Italia, con 3.4; y China con 4.2.

Si bien hasta el momento Andrés Manuel López Obrador no ha tomado medidas drásticas de aislamiento para la población, los especialistas esperan que el incremento de casos de coronavirus en México hagan que el presidente replantee esa posibilidad.