“Si te envían a casa es para que no contagies”: carta de una viróloga sobre el coronavirus

Margarita del Val, viróloga e inmunóloga de mayor prestigio en España, a través de una carta, brindó especificaciones imperdibles para contrarrestar la actual pandemia por el coronavirus.

En la misiva se lee cómo explica una a una las medidas tomadas por los diferentes gobiernos para intentar, de alguna manera, frenar esta enfermedad viral que ya viene causando muchas muertes debido a las complicaciones que presenta.

“Entiendo vuestro asombro porque estoy de acuerdo en que no se dice por qué se toman estas medidas tan inhabituales, y, de verdad, no entiendo por qué no se dice. En breve, para quien no quiera leer más: se toman estas medidas no solo para protegernos a cada uno de nosotros, sino especialmente para proteger a los vulnerables y especialmente a los que nos curan”, escribió la viróloga en la carta compartida por Infobae.

De esta manera, evitaríamos que los médicos se saturen y enfermen. Asimismo, podrán curarnos lo más pronto posible.

Val también hizo hincapié en que la mortalidad del coronavirus es superior a la de una gripe común y el grupo más vulnerable es parecido; sin embargo, por un resfriado mueren 6300 españoles mucho más que por accidentes de tránsito, por lo que no se debe tomar a la ligera.

Si tenemos síntomas de gripe, por los que no iríamos al médico y no hemos estado expuestos a personas que vengan de un país contaminado, debemos permanecer tranquilos y no saturar las líneas telefónicas ni los hospitales.

De igual manera, señaló que los científicos aún no tienen un antiviral o una vacuna, pues el COVID-19 es un virus nuevo y poco o nada saben de él, según informaciones del portal web Infobae.

“Ni sabemos si toda la ciencia logrará producir vacunas; es posible, pero hasta que no las tengamos, no sabemos”, escribió la inmunóloga.

Carta de la viróloga a la Universidad Complutense de Madrid.

También manifestó que es más fuerte y contagioso, ya que, no contamos con inmunidad pues nuestro organismo no lo reconoce. La cuarentena, el trazado de contactos, entre otras opciones que los diferentes países han tomado, tienen una sola misión y es disminuir la velocidad de propagación del coronavirus que, inclusive, puede llegar a enfermar a todos.

“Por eso, cuando te cierran la empresa porque hay un caso de coronavirus en tu departamento, no hay que irse a tomar una copa o a visitar a tu madre o a hacer la compra en un momentito: te envían a casa no para protegerte a ti, que estás fuertote, joven y sano, sino para que no contagies, ya que podría llevar a la muerte a personas más vulnerables”, se lee en la carta.

Finalmente, Margarita del Val espera que esta pandemia se convierta solo en una enfermedad estacional y no siga causando más muertes.