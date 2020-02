Caso Fátima: tía del presunto autor del feminicidio revela el motivo del crimen

Irma Reyes Castañeda, tía de Mario, presunto responsable de la muerte de Fátima, reveló sorprendentes detalles de cómo se produjo la muerte de la menor, quien fue encontrada sin vida en Tláhuac, Ciudad de México. La mujer entregó a los sospechosos luego de que le confesaran lo que hicieron.

Ella contó a Televisa que su sobrino, Mario, fue el que inició todo. Según su versión, él había amenazado a su esposa con violar a sus hijas si no le llevaba una niña. Irma reveló que el presunto homicida buscaba una “novia para toda la vida".

Con este propósito, Gladis fue al colegio, donde también estudia su hijo de siete años, para llevarse a una niña. Como se recuerda, un video reveló cómo se perpetró el rapto de la menor. Ese fue el último día que vieron a Fátima. Después de su desaparición, sus familiares interpusieron una denuncia por desaparición.

Irma también confesó que se enteró de lo que había pasado mientras miraba la televisión. Posteriormente, exigió las respuestas de su sobrino y su esposa. Ellos se habían puesto en contacto con Irma luego de ocultarse de las autoridades, en el Ejido Tlazala, en el municipio de Isidro Fabela de Ciudad de México. Sin embargo, Irma los entregó.

"Yo les pregunté les dije, ¿hijos recibieron dinero?, ¿fue por dinero? Se quedaron callados y dijo la chica, ‘no fue por dinero’ y dije entonces ¿qué fue?, ¿por venganza hijos?, eso no se hace Dios mío y me dijo la chica, ella no hablaba y les dije ¿quién fue quien la mató? Y él dijo, ‘yo la agarré y ella le puso los cinturones’”, narró Irma.

Por otro lado, la madre de Gladis Giovana, Marcelina Cruz, reveló que no sería la primera vez que el varón amenaza a su hija. "Yo le quité tres veces a ella, la tuve que traer a vivir conmigo tres veces y las tres veces la buscó y la amenazó, y la verdad ha sufrido mucho por parte de él”, contó.

Asimismo, expresó que no cree por completo en la responsabilidad de su hija. "Ella sería incapaz de hacer eso. No porque sea su mamá, sino porque realmente no es de las personas que se meten en problemas, en cosas así. Ella también tiene sus niños y no creo en lo que están involucrándola pues”, afirmó.

La mujer explicó que se sospecha de una mujer de más de 40 años, por lo que no podría ser su hija, pues apenas tiene 26 años. Irma también contó que no había visto a su hija desde hace seis meses aproximadamente, y que la última comunicación que tuvieron fue la semana pasada a través de Facebook.