“Eres demasiado feo para ser gay”: cuando la comunidad LGBTI arriesga su vida por la ‘aceptación’

La discriminación entre los mismos miembros de la comunidad LGTI es un enigma y casi no se habla a pesar de que ha generado una encrucijada entre los homosexuales, quienes cada vez más arriesgan su vida por lograr el cuerpo perfecto y la ‘aceptación’.

Jakeb Arturio Bradea estaba en un bar de Huddersfield, en Inglaterra (Reino Unido), cuando un tipo le dijo: “Eres demasiado feo para ser gay”. Fue el último de una serie de comentarios de otros gay que lo hicieron sentir inútil.

El verano pasado trató de suicidarse.

Como él, de acuerdo a la Fundación LGBT, con sede en Manchester (Reino Unido), muchos integrantes de la comunidad gay están generalizando problemas de imagen corporal.

De hecho, la organización benéfica ha señalado que homosexuales y bisexuales son “mucho más propensos” que los hombres heterosexuales a luchar con ellos.

La BBC se contactó con varios gays y todos dijeron lo mismo: que harían todo lo posible para cambiar sus cuerpos, incluido el uso de esteroides y someterse a una cirugía plástica, solo para ser “aceptados” por otros miembros de la comunidad LGBT.

Varios dijeron que la presión de las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de citas estaba exacerbando sus problemas corporales.

La letalidad de los esteroides

“Los hombres con cuerpos deslumbrantes reciben los comentarios y la atención. No he tenido citas porque tengo miedo de que la gente me vea en la vida real. Honestamente, me haría una cirugía plástica si pudiera pagarla", dijo Jakeb Arturio a la BBC.

En lugar de la cirugía, hace unos años, él recurrió a los esteroides anabólicos, medicamentos de clase C que se pueden usar incorrectamente para aumentar la masa muscular.

“Llegué a un cierto peso simplemente haciendo ejercicio e yendo al gimnasio, pero no pude hacerme más grande, y pensé que necesitaba ser más grande”, recordó.

“Mi amigo dijo que conocía a un traficante de esteroides, así que pensé que tal vez haría una dosis baja para ver qué pasa”.

Pero estos pueden ser adictivos y Jakeb fue incapaz de detenerse.

“Llegué al tamaño que quería ser, pero no me sentí lo suficientemente bien. Seguía queriendo más. Era como si hubiera una voz áspera que me decía que soy flaco".

Jakeb tuvo su segunda experiencia cercana a la muerte en noviembre del año pasado cuando. Tras varios años de uso intensivo de esteroides, sufrió insuficiencia cardíaca.

“No podía respirar, no podía dormir, estaba a días de morir. El cardiólogo dijo que si me hubiera aplicado una inyección más o hubiera ido al gimnasio varias veces más, me habría muerto”, comentó a la BBC.

Meses después, Jakeb dejó de tomar esteroides y perdió el músculo extra que ganó, pero continúa teniendo problemas de salud por los cuales está recibiendo apoyo hospitalario.

“Simplemente no ha valido la pena en absoluto”. Pero él no es el único que ha tomado medidas drásticas para tratar de atraer a otros gays.

Optar por las cirugías

James Brumpton es un ingeniero de software de Lincoln que tuvo una cita en un bar gay. Recuerda que se quitó la camiseta, su cita lo miró e hizo un ruido de disgusto. “Bonitos brazos”, atinó a decirle solamente.

Según señaló a la BBC, otros gays ya se habían “avergonzado” al ver su cuerpo. Finalmente, la experiencia llevó a James a decidir someterse a una abdominoplastia.

De acuerdo a la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (Baaps), en 2019, 179 chicos se practicaron una abdominoplastia, 18% más que el año anterior.

La Fundación LGBTadvirtió que los problemas de imagen corporal se están generalizando en la comunidad gay. Foto: Difusión.

El cirujano Afshin Mosahebi le dijo a la cadena de noticias que varios gays se someten a más procedimientos cosméticos que los hombres heterosexuales. ¿Por qué? Según cree, es la presión de las redes sociales.

"Algunos pacientes no necesitan cirugía, necesitan ayuda psicológica, e incluso los pacientes que sí necesitan cirugía deben estar adecuadamente informados de todos los riesgos potenciales", dice.

Después de que la abdominoplastia de James salió mal, quedó con cicatrices permanentes, lo que lo hizo aún más consciente de su cuerpo.

“Me han avergonzado muchas veces desde entonces. Un chico con el que estaba saliendo dijo una vez que necesitaba ir a buscar jeans en la sección de maternidad porque tengo las caderas anchas”, lamentó.

“Las personas que tienen en sus perfiles” sin grasa “, o que solo les gustan los hombres masculinos y musculosos, por lo que no quieren a nadie que sea súper flaco”, añadió.

“Muchos creen que ser gay es parecer un modelo de Calvin Klein".

Baja autoestima

Matthew Todd, autor de “Straight Jacket: cómo ser gay y feliz”, indicó que la homofobia ha alimentado los problemas corporales de los homosexuales.

“Es realmente importante recordar que existe una presión sin precedentes para que todos se presenten de manera visual. Pero creo que no se puede sacar de esta discusión el hecho de que las personas LGBT crecen, se avergüenzan, no pueden ser ellas mismas”.

“Y creo que para muchas personas, es un trauma masivo que se manifiesta como baja autoestima. Si no te gusta, eso se manifiesta como no estar contento con su aspecto”, señaló.

El resultado ha sido que los homosexuales tienes “más presión” que los hombres heterosexuales para tener el cuerpo perfecto.

“Si eres gay, el acto de encontrar atractivo a otro hombre también te juzga a ti mismo. Muchos hombres gay confunden ‘¿Quiero estar con él?’ con ‘¿Quiero ser él?’”, apuntó.

Jakeb, el chico al que le dijeron que era demasiado feo para ser homosexual, también cree lo mismo.

“Queremos igualdad, la tenemos, pero somos horribles el uno para el otro”, finaliza.