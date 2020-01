Hombre arroja agua helada a su madre de 83 años en la terraza de su casa [VIDEO]

Videos difundidos a través de las redes sociales muestran el maltrato del que fue víctima una anciana de 83 años de Bogotá (Colombia), cuyo hijo le arrojó agua fría mientras estaba desnuda en varias ocasiones.

Dos videos muestran al hombre lanzándole agua helada a su madre en la terraza de su casa, tanto de día como de noche, mientras la señora muestra incomodidad. Enterados de lo que venía ocurriendo en la casa, los vecinos grabaron a escondidas las escenas de maltrato.

Los hechos se registraron en una vivienda del barrio Santa Rosita de Bogotá, Colombia. “Son unos comportamientos inhumanos (..) sacarla a las nueve y media de la noche, tirarle agua como un animal, no cabe en ninguna cabeza”, señaló un vecino de la señora al canal CityTv.

Armando Barajas, hijo de la agraviada, declaró al mencionado canal no haber sabido de los hechos en el momento en el que se produjeron, y que hubiera tomado cartas en el asunto de haberlo hecho. “Por estos días el muchacho anda muy estresado porque está sin trabajo, pero eso no es disculpa para que haya actuado así”, manifestó.

El hombre afirma que le lanzó una cachetada a su hermano al enterarse de lo ocurrido, y que le pidió que se retire de la casa por un tiempo. “Cuando me enteré de que lo tenían amenazado y que la gente estaba haciendo corrillos para lincharlo me tocó decirle ‘se me va’”, expresó.

La Fiscalía de Colombia se encuentra investigando los hechos. Entretanto, el maltratador fue llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá, donde quedó a disposición de las autoridades.