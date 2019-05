NASA advierte que extraña galaxia se aproxima peligrosamente a la Vía Láctea

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la presencia de una extraña galaxia que se aproxima peligrosamente a la Vía Láctea y cuyo comportamiento se torna cada vez más diferente a lo que ocurre en el resto del Universo.

Se trata de la galaxia Messier 90, que se encuentra en la Constelación Virgo, a unos 60 millones de años luz de la Vía Láctea y que ha asombrado a la comunidad científica por lo extraño de su desplazamiento.

Desde hace un tiempo, los estudiosos de la NASA detectaron que el Universo está en constante expansión, por lo que los cuerpos se están alejando con mayor constancia.

Sin embargo, en la víspera, el telescopio Hubble detectó que la galaxia Messier 90 se acercaba cada vez a la Vía Láctea, lugar al que pertenece la Tierra, planeta en el que habitamos.

El desplazamiento del Messier 90 se descubrió luego que las cámaras del telescopio hicieron un seguimiento desde 1994 hasta 2010, donde pudo obtener imágenes del mencionado fenómeno utilizando 4 detectores de luz, entre los que se encontraban equipos de tecnología infrarroja.

.@NASAHubble caught a curious galaxy moving a little closer to us. Because our universe is expanding, almost all of the galaxies we see in the universe are moving away from the Milky Way. Messier 90, however, appears to be a rare exception. More: https://t.co/97hYMZe7eR pic.twitter.com/7UbSfzjY5B