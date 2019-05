Canadá: Delincuente no puede ser deportado porque no saben su identidad ni nacionalidad

El caso del hombre encarcelado seis años en Canadá y sin posibilidades de ser deportado por no tener identidad sigue siendo un misterio. Las autoridades de Francia, en ese sentido, advirtieron que se hace llamar Herman Emmanuel Fankem, pero cuenta con partida de nacimiento falsa.

Procedente de Cuba, el sujeto enigmático llegó a jurisdicción canadiense el 28 de octubre de 2012 y obtuvo un permiso para quedarse hasta el 7 de noviembre del mismo año. Sin embargo, nunca abandonó Norteamérica y la Comisión de Inmigración y Refugio del país informó su vínculo con actividades de estafa.

Herman Fankem —nombre inventado por él— fue arrestado cuando se disponía a aplicar la modalidad de los "billetes manchados", junto a dos cómplices que lograron escapar de la Policía. Según El País, dicho método delincuencial consiste en "pedir dinero para comprar una sustancia líquida que convierte cartulinas negras en billetes falsos".

Sin ánimos de esclarecer su situación, El Desconocido (alias sugerido por la Policía canadiense) se negó a participar en 40 interrogatorios y, por si fuera poco, el fiscal designado retiró las acusaciones contra él para hacer más sencilla su deportación. No obstante, al no conseguir la identidad del malhechor no pudo expulsarlo.

Las autoridades galas se sumaron al pedido canadiense de develar su nacionalidad; por ello, alertaron a Toronto que Fankem ya se había hecho pasar anteriormente por un ciudadano camerunés, bajo el nombre de Febie Bououn Emmanuel.

Otros 10 países colaboraron con la investigación. Inclusive se supo, a raíz de las requisitorias archivadas, que el hombre de rasgos afrodescendientes se hacía llamar Joseph James y declaraba ser haitiano. Del mismo modo, el Reino Unido expresó que estuvo preso en una de sus cárceles (20 meses) acusado de fraude.

El 22 de junio de 2018, la Comisión de Inmigración y Refugio le otorgó libertad condicional, aunque esta no logró efectuarse a pedido del Ministerio de Seguridad Pública de Canadá.

"Para liberar a una persona detenida legalmente, es esencial considerar los siguientes factores: identidad, riesgo de fuga, disposición para cumplir con las órdenes judiciales, cumplimiento anterior a órdenes de esta naturaleza y seguridad pública", acotó el juez Richard Bell.

Este miércoles 15 de mayo, ante la sorpresa de las autoridades implicadas, El Desconocido decidió presentarse ante dicha Comisión, pero no se filtraron mayores detalles debido al acceso restringido de los medios masivos. ¿Habrá confesado su nombre de pila?