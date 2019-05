La contactó por Internet, le propuso matrimonio y le robó USD 80 mil

Contactarla por internet y jurarle amor eterno fue el modus operandi de un sujeto en Estados Unidos, quien fue detenido luego que, bajo el uso de artimañas, logró robarle 80 mil dólares a una mujer, en el estado de Georgia.

El caso de estafa fue reportado por la propia víctima, originaria de Alpharetta, en Georgia, Estados Unidos. Denunció que el hombre identificado como John Martin Hill, de 35 años, logró estafarla con dicha suma de dinero luego que la contactara a través de la página web Match.com.

Según reveló la mujer, ambos acordaron una cita el mismo día en el que se conocieron, y tras ello salieron por dos semanas. Durante este tiempo Martin Hill se hizo pasar como millonario. Todo iba muy bien y por ello tomaron la decisión de casarse, según documentación de la Policía referidos por CNN.

Es así que, luego de contraer matrimonio y ganarse su absoluta confianza, le propuso comprar una casa en Estados Unidos. Según indicaron las autoridades, la víctima le entregó la suma de 80 mil dólares con la finalidad de que sea destinado a la adquisición del predio; sin embargo, Martin Hill terminó huyendo con el dinero.

“Durante su breve romance, él la convenció de que estaban enamorados y quería comprar una casa juntos. Fueron a buscar casa y seleccionaron una en la que estaban interesados. Cuando recibió el dinero, cortó todo contacto con la mujer”, informó la Policía a CNN.

Tras presentar su denuncia de estafa ante las autoridades, se iniciaron las investigaciones sobre John Martin Hill. Grande fue la sorpresa cuando se descubrió que este estaba casado con otra mujer y, además, tenía un hijo. Asimismo, se determinó que tenía en su registro más denuncias por casos similares, y que se había cambiado de nombre en cinco oportunidades.

De esta forma se ejecutó su orden de captura, mientras era intensamente buscado en los estados de Delaware, Virginia, Maryland y Nueva Jersey, Estados Unidos. Finalmente, John Martin fue detenido el pasado miércoles en un hotel de Tennessee. Aunque intentó burlar a las autoridades escondiéndose debajo de una mesa, este fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

John Hill was wanted by Gwinnett County Police for allegedly meeting a woman on a dating site, romancing her for a week and skipping town with $80K of her money. He is now in the Williamson Co. Tennessee jail. I just received the attached mugshot. https://t.co/R4gOCyhnlC #11Alive pic.twitter.com/tOGom7hS7f