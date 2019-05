Condenan a cadena perpetua a sujeto que secuestró a niña y mató a sus padres

La Justicia de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua a Jake Patterson, de 21 años, por el secuestro de una niña de 13 años y el homicidio de sus padres, en Wisconsin.

Patterson se había declarado en marzo de este año culpable de los asesinatos de James y Denise Closs, y el secuestro durante 88 días de la menor Jayme Closs. Los crímenes ocurrieron en octubre de 2018 en la localidad de Barron, Wisconsin, unos 150 kilómetros al noroeste de la ciudad de Minneapolis, Estados Unidos.

Cabe mencionar que se trata de las sentencias máximas que el juez del condado de Barron James Blader podía imponer en este caso. En dicha localidad de Estados Unidos no existe la pena de muerte.

Entre tanto el magistrado señaló al homicida como un peligro para el público. "Tú eres la encarnación del mal y el público solo puede estar seguro si tú estás encarcelado hasta que te mueras (...) No hay duda en mi mente de que tú eres uno de los hombres más peligrosos que ha pisado este planeta. Las acciones e ideas que tuviste no son normales ", apuntó.

Las pericias determinaron que Jake Patterson secuestró a la cuando la vio subirse al autobus escolar un día y desde ahí empezó a planear cómo hacerlo. En ese momento iba conduciendo hacia el trabajo en una fábrica cerca de Almena, Wisconsin, cuando vio a Jayme Closs subir al bus, reveló el condenado.

Antes de su condena, el homicida declaró, "Yo haría absolutamente cualquier cosa para cambiar lo que hice, ¿saben?. Moriría. Haría absolutamente cualquier cosa para traerlos de vuelta (a los padres de la niña)".

En otras revelaciones del criminal, se conoció que tras el rapto, Patterson llevó a la niña a una cabaña aislada en Gordon, un pueblo en un área rural en el condado de Douglas, Wisconsin. Precisamente de este lugar, la víctima logró escapar el pasado 11 de enero.

Por su parte, la menor se expresó a través de un mensaje compartido por el abogado de la familia, "Jake Patterson me quitó muchas cosas que yo amaba. Me entristece sobre todo que me quitó a mi mamá y a mi papá. Me solía gustar salir con mis amigos. Me encanta ir a la escuela. Me encanta bailar. Él me quitó todas esas cosas también. Es muy difícil para mí salir en público".