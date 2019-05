Chico trans confesó haber sido golpeado y ultrajado por tres hombres [VIDEO]

"Hubiese preferido que me pegaran un tiro a que me siguieran violando", confesó Lucas Mathías Gargiulo, un chico transexual de 24 años en un video que difundió por Facebook. En el contenido audiovisual contó haber sido asaltado y violado por tres hombres a las 10 de la mañana del último miércoles.

Según su testimonio, la noche anterior, se había juntado con sus amigos. Esperó hasta la mañana siguiente para regresar a su casa, pero cuando estaba cerca, fue abordado por tres hombres que, al descubrir su identidad sexual, lo golpearon.

De acuerdo con sus declaraciones para 'La Gaceta', el chico transexual pensó que lo querían asaltar, por lo que entregó su billetera y celular. "Pero aún así comenzaron a golpearme hasta que no di más y me caí al piso. Ellos pensaron que yo era un chico gay, porque me decían: 'Ahora te vamos a hacer machito, puto'", dijo.

Agregó que, cuando estuvo en el suelo, los sujetos empezaron a sacarle la ropa mientras le propinaban fuertes golpes. Cuando vieron sus genitales femeninos, "buscando una rama de un árbol y con eso me violaron. Yo lo único que quería era no mirar y dejar de sentir ese dolor", narró.

"Llegué llorando y le conté a mi tía que me habían robado el celular. Ella me preguntaba si eso era todo lo que había pasado y yo le decía que no sabía. No quería saber. Hasta que ella me señaló el pantalón y ya estaba sangrando”, reveló.

Los policías de la comisaría a la que fue a denunciar la violación no quisieron tomarle la queja por este delito, solo lo hicieron por robo y agresión. "Se los dije, que dejaran constancia, y me cambiaban de tema, no me escuchaban. Me mandaron a un médico forense en la Subjefatura de Policía, en la Chile y San Miguel, pero por las lesiones, no por la agresión sexual", precisó.

En el video difundido por Facebook, Lucas agregó que la esquina donde lo atacaron había visto antes a cinco oficiales policiales. "¿Puede ser que ninguno haya escuchado mis gritos? Estaban ahí y no hicieron nada?", manifestó.

“Cuando le conté a mi tía lo que había pasado, ella me dijo que si salía corriendo quizás me pegaban un tiro, o algo. Y la verdad hubiese preferido que me pegaran un tiro a que me siguieran violando. Es lo peor que me pasó en la vida”, contó.