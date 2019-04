Bauhaus: ¿Por qué Hitler cerró la prestigiosa escuela de arquitectura?

Han pasado 100 años desde que se fundó la Escuela Bauhaus, un movimiento conformado por arquitectos que heredaron una transformación en su sector con el lema "la forma sigue a la función".

Tras la Primera Guerra Mundial, en 1919, el arquitecto Walter Gropius aportó conocimientos muy útiles actualmente a través de la Escuela de Diseño y Arquitectura Bauhaus.

¿Por qué Hitler decidió cerrarla cuando llegó al poder en Alemania?

¿Qué es la Escuela Bauhaus?

La palabra "Bauhaus" proviene de las palabras en alemán "Bau" que significa construcción y "Haus" que quiere decir casa.

El arquitecto prusiano Walter Gropius fundó esta institución el 1 de abril de 1919 para unir el arte, la artesanía y la industria, por lo que los edificios construidos sobre la base de sus aportes proyectan una estética especial.

El discurso impartido en "Bauhaus" hizo que sus estudiantes empezaran a ver el mundo de una forma distinta.

Por ello, hasta la fecha, es vista como una entidad que revolucionó el diseño arquitectónico transformándose en un referente mundial bajo el lema "la forma sigue a la función".

Durante 14 años, la Bauhaus formó a fabricantes de muebles, diseñadores gráficos, arquitectos, pintores vanguardistas y otros pensadores vanguardistas.

Los alumnos recibían un curso preliminar llamado vorkus, en el que definían qué especialidad seguir de acuerdo a sus aptitudes.

Escuela de Bauhaus. Créditos: Curbed

Además de las clases sobre arquitectura, los estudiantes recibían clases de teatro, danza, escultura, ebanistería y fotografía. El objetivo era despertar la creatividad y formación de sus estudiantes.

Después de esta etapa, asistían a talleres durante tres años que les ayudaba a perfeccionar su técnica.

Según Gropius, "los talleres Bauhaus son laboratorios en los que prototipos de productos aptos para la producción en masa son desarrollados con esmero y mejorados continuamente".

Museo de Bauhaus

Por el centenario del nacimiento de la Escuela Bauhaus, sus integrantes celebran inaugurando una exposición de arte donde se mostrarán las piezas más importantes del movimiento.

El "Bauhaus Museum" abrió sus puertas hoy en Weimar, Alemania, para conmemorar sus excepcionales aportes que aún son tomados en cuenta por muchos arquitectos.

¿Por qué Hitler ordenó cerrar la Escuela Bauhaus?

En 1924, la institución arquitectónica tuvo problemas para funcionar, pues los liberales que apoyaban sus propuestas fueron vencidos en las votaciones locales por un nuevo partido conservador.

No obstante, la escuela abrió una nueva sede en otra ciudad alemana. Allí, el gobierno local financió un edificio diseñado por Gropius.

Después de este hecho, en 1933, Hitler llegó al poder en Alemania y la Escuela Bauhaus recibió la orden de cerrar sus puertas.

Hitler ordenó el cierre de la Escuela Bauhaus.

El líder nazi considerada que este lugar era un tipo de "bolchevismo cultural", un movimiento al que se sumaban los alemanes para denunciar expresiones modernistas.

Luego de que se cerrara la Bauhaus, la mayoría de sus integrantes emigraron a Estados Unidos.

Allí, educaron a una nueva generación de arquitectos con sus propuestas originales formando un estilo que hasta hoy persiste en el sector.

Innovaciones de la Escuela Bauhaus

La Escuela Bauhaus heredó a la arquitectura tres importantes aportes: integración de disciplinas, la forma sigue a la función y la tipografía.

La primera enseñanza surge porque Gropius aseguraba que no había "una diferencia esencial entre un artista y un artesano". Para él, ambas ocupaciones eran dos caras de una misma moneda.

Por ello, en la institución, los artistas recibían talleres de cerámica, grabado, encuadernación y carpintería.

También experimentaban con materiales, colores y formas sin un objetivo específico en mente. Este detalle hizo que Bauhaus se diferencia de las escuelas de arquitectura tradicionales.

Exterior del Breuer Cottage on Cape Cod in Wellfleet, en Massachusetts. Créditos: The Life Picture Collection

Cuando se fundó la escuela, nadie seguía la norma "la forma debe adecuarse a la función".

Esta idea surgió posteriormente, luego de que rechazaran los elementos ornamentales que no respondían a una función particular, presentes en la arquitectura y objetos de principios del siglo XX para crear objetos desnudos con los materiales necesarios.

Para seguir esta propuesta, los alumnos estudiaban la naturaleza del objeto en cuestión y cómo este debía cumplir su función de forma práctica y racional.

La tipografía y los gráficos fueron dos áreas que la escuela alemana influenció sobremanera.

Así lo demuestran los carteles y señalizaciones que ayudan a las personas a transitar en un espacio que no les resulta familiar.