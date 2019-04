"Bolsonaro es una amenaza para la Amazonía", según pueblos indígenas de Brasil

“La política ambiental de Jair Bolsonaro es una amenaza para la mayor selva tropical del planeta”, así denunciaron, este miércoles, trece representantes de los pueblos indígenas en Brasil, en una carta abierta para el actual mandatario del país más grande de Sudamérica.

"Desde hace cien días vivimos las premisas de un apocalipsis, del cual los pueblos indígenas son las principales víctimas", alertaron las indígenas de Brasil. El texto fue publicado en el diario francés Le Monde

"Ese gobierno (refiriéndose a Bolsonaro) quiere acapararse toda la Amazonía, desangrarla aún más construyendo nuevas rutas y vías ferroviarias", alertan la cacique Ivanice Pires Tanone del pueblo Kariri Xocó y el cacique Paulinho Paiakan del pueblo Kayapó, ambos en Brasil, entre otros dirigentes.

"Es urgente que el mundo adopte una declaración universal de los derechos de la Madre Naturaleza y que todos los Estados ratifiquen y apliquen el Convenio 169", resaltaron.

Los pueblos indígenas de Brasil también pidieron a la Unión Europea (UE) adoptar una "trazabilidad irreprochable que garantice que los productos vendidos en países miembros no destruyen los bosques del planeta, no justifiquen el acaparamiento de las tierras y no violen los derechos de los pueblos indígenas".

Llaman también a los ciudadanos europeos a ser "exigentes" al momento de elegir lo que consumen y a oponerse al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur..

Este acuerdo, cuyas negociaciones parecen estar estancadas, "sólo agravaría aún más la situación de los pueblos indígenas y de los defensores del medioambiente", afirman.

Desde que asumió el poder en enero de este año, el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha puesto en marcha políticas contrarias a la demarcación de tierras indígenas y a las ONG que combaten el cambio climático.

Fuente: AFP.