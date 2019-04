Perro vende postres para pagar por sus quimioterapias

En las primeras imágenes compartidas en Facebook el 4 de abril muestran un perro decaído. Es Deko. Como cuenta Vanessa Euán, su hermana adoptó al can y le había dado una nueva familia. Sin embargo, hace pocas semanas el veterinario detectó TVT, un tipo de cáncer en estas mascotas. El caso ocurrió en el estado de Campeche, en México.

Por suerte, la enfermedad era tratable. La hermana de Vanessa pagó por la primera quimioterapia, pero por desgracia no contaba con el dinero suficiente para pagar por las tres restantes.

Es entonces cuando la hermana de la dueña comparte dos fotografías de Deko y otra de la receta entregada por la veterinaria. “No contamos con los recursos necesarios para pagar todo el tratamiento y aún le faltan 3 quimios por aplicar”, escribió la mexicana en su cuenta de Facebook.

“Les escribo esto por si les gustaría apoyarnos comprando postrecitos, por medio de encargos a través del WhatsApp o a mi inbox y haré entrega en el parque principal. Estaré vendiendo flan napolitano, brownies y chocoflan”, escribió Vanessa junto a las imágenes donde se puede ver a Deko con un cartel que dice “Vendo postres para pagar mis quimioterapias”.

La publicación de Facebook tuvo gran acogida y fue compartida 1900 veces. En cuestión de horas, los costos de las quimioterapias fueron cubiertos por completo. “Hace un rato nuestro veterinario se comunicó con nosotras para decirnos que las quimios ya estaban cubiertas y de verdad no tengo palabras para agradecerles su apoyo”, respondió Vanessa en su publicación y aprovechó en compartir nuevas imágenes de Deko, esta vez alegre.

“Escribo esto para todas las personas que siguen preguntando y queriendo apoyar, a veces dicen que la intención no cuenta, pero, en estos casos, ¡en serio que sí! Y pues no quisiera de ninguna manera abusar del apoyo de ustedes, hay cientos de animalitos que también lo necesitan”, escribió la hermana de la dueña del can en Facebook.

Luego, agregó que lo recaudado con los postres y otros donativos serán destinados a su cuidado, “ya que es riguroso por el tratamiento”, explicó. El perro de México, Deko, cumplirá con su tratamiento gracias a la ayuda de los donantes.