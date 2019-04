Hijas de migrante que rechazó frijoles enfrentan futuro incierto tras detención de su madre

En Estados Unidos, las niñas permanecen a la espera de lo que Migración decida para ellas y para su madre, Mirian Zelaya Gómez. La migrante hondureña está detenida en una cárcel de Dallas, junto a su hermana. Sus dos hijas están bajo el cuidado de una mujer de Texas, quien dio detalles sobre la situación de las menores.

La amiga de Mirian Zelaya Gómez está cuidando a las hijas de la migrante hondureña mientras ella permanece detenida en una cárcel de Dallas, Estados Unidos.

La mujer relató este fin de semana a un medio local que las menores aún no habían visto a sus madre y tampoco estaban asistiendo a la escuela. Además, enfrentaban un futuro incierto, debido a que no sabían si Migraciones permitiría que se quedaran en el país, o serían expulsadas junto a su mamá. Indicó también que la mayor de las niñas es sordomuda.

A pesar de cuidarlas, la mujer que vive en Texas, Estados Unidos, indicó que no cuenta con ningún documento que la respalde como la tutora de las niñas migrantes.

“Ellas las dejaba con un hombre con el que no tiene ningún parentesco, y eso me pareció mal, pues son dos niñas. Como yo las conozco y las aprecio, le dije al señor ese que me las trajera y así se quedaron conmigo”, explicó la amiga de la migrante hondureña Mirian Zelaya Gómez.

La Justicia de Estados Unidos investiga a Mirian Zelaya Gómez y a Mirna Zelaya Gómez por los delitos de asalto agravado con arma mortal. Trascendió que ellas se pelearon con una compañera de vivienda. Por ese motivo, ambas mujeres de la caravana migrante que viajaron desde Centroamérica, pasando por México, están detenidas en una cárcel de Dallas.

Mirian Zelaya Gómez es una mujer hondureña que llegó a Estados Unidos siendo parte de la caravana migrante. Fue bautizada como ‘Lady Frijoles’ debido a que, durante su paso por México, rechazó que le invitaran menestra y tortillas. Sin embargo, después de las burlas y amenazas que recibió, pidió perdón por haber dicho que era "comida para chanchos".