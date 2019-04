Presidente mexicano advierte a Trump que "no conviene a nadie" cerrar la frontera

El presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, advirtió este miércoles que no es conveniente el cierre de la frontera entre México y Estados Unidos, después de que el mandatario estadounidense Donald Trump relanzara una nueva amenaza de cerrar los pasos fronterizos.

"No nos conviene a nadie el cierre de la frontera, no es lo más recomendable", dijo López Obrador en su conferencia matutina en la que también se declaró "optimista".

Trump urgió en Twitter la mañana de este miércoles al Congreso de su país a "reunirse inmediatamente" para eliminar "lagunas" en la frontera y repitió que su Estados Unidos atraviesa "una emergencia nacional" por la inmigración ilegal.

Congress must get together and immediately eliminate the loopholes at the Border! If no action, Border, or large sections of Border, will close. This is a National Emergency!