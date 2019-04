“¡Que suerte que seas mi hermano!”: el autismo a través de los ojos de una niña [VIDEO]

En Youtube, una niña de España llamada Laura Teresa, explicó cómo el autismo afectó a su pequeño hermano Álvaro y al resto de su familia.

El video compartido en Youtube está lleno de “aceptación, inclusión y comprensión” por parte de la menor hacia Álvaro, quien fue diagnosticado con el trastorno de espectro autista (TEA). Se ha hecho viral en España con motivo del “Día Mundial de la toma de conciencia sobre el Autismo”, cuya fecha está fijada para este 2 de abril.

A sus nueve años, Laura tiene en claro que “el autismo afecta a la socialización, comunicación y a la conducta”. En el video de Youtube, explica que en su país, España, al menos uno de cada 100 niños está diagnosticado con el TEA, que no es una enfermedad y que tampoco tiene cura.

Álvaro nació tres años después de ella. “Mi hermano era un niño típico y activo. Creció sano y feliz”, relata Laura en el video de Youtube. “Hasta que de repente, con 18 meses de su vida, todo cambió. Dejó de responder a su nombre, perdió el contacto inicial y dejó de imitarme y de jugar conmigo”, explicó la niña de España. Después de muchas consultas, le diagnosticaron el espectro autista.

La escuela en España a la que ambos acuden está acondicionada para recibirlos. Mientras ella toma clases con sus compañeros, Álvaro aprende en el aula TEA, un espacio especializado para desarrollar sus habilidades que cuenta con un especialista en el aprendizaje mediante el juego, psicólogo y terapeuta ocupacional.

“Hay muchas cosas cosas que yo puedo hacer y Álvaro no. Por ejemplo, hablar”, explica en sus palabras la niña de España en el video de Youtube. “Pero sé que hay una forma de comunicarse: gestos, pictogramas o incluso, su silencio”, relata Laura en la grabación realizada con motivo del día de concienciación sobre el autismo.

“Me doy cuenta que me duele mucho cuando las personas que no conocen a mi hermano lo miran raro. Él me hace reir, a veces me enfada, pero me enseña algo más de la vida”. Gracias a mi hermano, aprendí a respetar la diferencia”, concluyó la menor de España. El video colgado en Youtube aparece titulado con la frase "¡Qué suerte que seas mi hermano!: El autismo cambió su vida”.

Video de Laura en Youtube sobre su hermano Álvaro, diagnosticado con TEA