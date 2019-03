Avión se incendia en aeropuerto de Irán con 100 pasajeros a bordo [VIDEO]

En YouTube Una emergencia se generó en el aeropuerto Mehrabad de Teherán (Irán), luego de que un avión se incendiara con al menos 100 pasajeros a bordo.



De acuerdo a unas imágenes, publicadas en YouTube, los involucrados fueron evacuados sin lesiones. La información también fue confirmada por el jefe del departamento de emergencia de Irán, Pir-Hossein Kolivand.

Según explicó, el incendio se desató luego de que el tren de aterrizaje no se abriera de manera correcta, por lo que debió ser combatido por equipos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 9 pm, hora de Irán. Tal como se aprecian en las imágenes de YouTube, unas diez ambulancias fueron desplegadas a la escena.

Este hecho en Irán generó preocupación en los medios del mundo considerando que el pasado domingo 10 de marzo un total de 157 personas fallecieron en el accidente de un avión de la compañía Ethiopian Airlines, que se estrelló poco después de despegar de Adís Abeba con rumbo a Nairobi.

En este caso, sin embargo, se trata de un Fokker 100 que tuvo un problema en el portal de la ruta y en el tren de aterrizaje. Con las habilidades del piloto, aterrizó sin ruedas en la pista de Mehrabad. Afortunadamente, los pasajeros de la aeronave están sanos y salvos.

#BREAKING: #Iran Air's Fokker 100 (EP-IDG) had emergency landing with its main landing gears not extended in Mehrabad, #Tehran minutes ago. Since 1st March, several experienced maintenance men were dismissed due to lack of budget of #IranAir. It has reduced quality of maintenance pic.twitter.com/UD5ifsZA20