Así fue la brutal represión de la policía orteguista contra manifestantes [VIDEOS]

Este sábado por la tarde, la oposición de Nicaragua manifestó contra el presidente Daniel Ortega para exigir la salida de todos los presos políticos de la cárcel El Chipote en Managua.

Por lo que la Policía Orteguista (PO) llegó a los lugares donde estaba la oposición de Nicaragua para reprimir y detener a 107 personas, incluidos delegados en la mesa de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega.

La abogada Azáhalea Solís y el estudiante Max Jerez, delgados opositores al diálogo figuran en una lista preliminar de detenidos que divulgó previamente en Twitter la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

"Esta es la lista preliminar de personas detenidas ilegalmente. ¡Libres los queremos!", tuiteó la ACJD.

En la red social, se muestra como la Policía Orteguista (PO) ataca a los presentes que ondeaban la bandera blanca con azul.

Desde el centro comercial Metrocentro, una persona de Nicaragua grabó cómo las fuerzas de Daniel Ortega llegaron para dispersar la manifestación, por lo que las personas comenzaron a correr hacia el comercio.

Esto está pasando ahora mismo en Nicaragua. Y ha estado pasando durante los ultimos 11 meses. El mundo necesita ver lo que está haciendo la dictadura en mi país. This is happening right now in Nicaragua. And it has been happening for the past 11 months. pic.twitter.com/bKsDmJCUGs