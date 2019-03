Hombre halla raro bulto en el mar de Tailandia y busca venderlo en 12 millones de pesos [VIDEO]

Su caso asombra a miles en YouTube. Un hombre que encontró un bulto amarillo en una playa de Tailandia cree que éste es un extraño vómito de ballena que tiene un valor de 500 mil libras esterlinas, o más de 12 millones de pesos mexicanos.

Boonyos Tala-upara, de 44 años, recogió de una playa la masa de 22 libras mientras andaba por la arena de la isla Koh Samui, en el sur de Tailandia. “Lo guardó en su jardín trasero y lo olvidó”, dijo el hombre en un video que ya se viralizó en YouTube.

El pasado mes, un amigo que lo visitó le dijo que aquel material que encontró en la playa de Tailandia podría tratare de un vómito de ballena, o también llamado ‘ambergis’. Esta es una sustancia muy requerida por los fabricantes de perfumes.

Boonyos Tala-upara afirmó que el bulto es “grande y dorado, y tiene una textura cerosa que se me asemeja a las velas fundidas. A la vez, es suave, no como una vela”. “Intenté quemar un poco con un encendedor, se convirtió en aceite y luego volvió a endurecerse. Nunca he visto algo como esto antes”, comentó el ciudadano de Tailandia.

Lo único que busca Boonyos Tala-upara, según afirmó en el video para YouTube, es venderlo y retirarse del trabajo”.

El tailandés confesó que ahora que sus amigos y familiares ya conocen su tesoro, también están de acuerdo con el precio que Boonyos Tala-upara ha puesto para su preciado vómito de ballena. "Mi hermana que vive en Austria una vez me contó la historia de esta cosa que rara vez se encontraba en la costa. Busqué más información en Internet y fue realmente similar a un vómito de ballena", comentó para el video de YouTube.

Gracias a la acogida que muchas personas le han dado al caso de Boonyos Tala-upara, distintos especialistas y oficiales holandeses en el Centro de Investigación y Desarrollo de Pesquerías del Golfo Central en la provincia de Song Khla se han ofrecido a investigar al peculiar bulto.

Thon Thamrongnawasawat, profesor asistente y vicerrector de la Facultad de Pesca de la Universidad de Kasetsart, explicó que hay una gran posibilidad de que el bulto fuera un vómito de ballena.

“El vómito de ballena también se conocía como 'ámbar gris', que es la comida en descomposición dentro del estómago de la ballena que ha estado dentro durante mucho tiempo. Se ha utilizado para fragancias en perfumes, alimentos y cosméticos desde el siglo XIII”, sentenció.

El caso de Boonyos Tala-upara no sería el primer caso de esta índole. En abril del 2016 se encontró en Lancashire una bola ámbar gris de 1.57 kilos, y posteriormente se vendió a 50 mil libras, o sea a 273 mil pesos mexicanos.

