Hamza: el hijo de Osama Bin Laden y terrorista de Al Qaeda que amenaza Estados Unidos

Hamza, el hijo Osama Bin Laden, el exlíder de Al Qaeda, es buscado intensamente por el gobierno de Estados Unidos, que está dispuesto a pagar 1 millón de dólares por su ubicación.

Dicho monto será la recompensa por la información que lleve a la captura de quien sería el sucesor de Osama Bin Laden, abatido en Pakistán en 2011, luego de ser reconocido como el autor de los atentados contra Estados Unidos durante el 11 de setiembre de 2001, que dejó cerca de 3 000 muertos.

Según el departamento de Estado de EE.UU., Hamza Bin Laden estaría sucediendo a su padre como líder de la organización de terrorismo internacional, al descubrirse videos y audios en internet en los que hace un llamado a sus seguidores para realizar atentados contra Estados Unidos. Estas amenazas se basan en una venganza por la muerte de Osama Bin Laden.

Conoce más sobre Hamza Bin Laden, el hijo del abatido líder de Al Qaeda y por qué ha puesto en alerta al gobierno estadounidense.

¿Quién es Hamza?

El hijo de Osama Bin Laden se llama Hamza y, a sus 30 años, se proyecta como el nuevo líder terrorista de Al Qaeda. Hace dos años Hamza Bin Laden fue incluido en la lista de terrorismo internacional de Estados Unidos junto a su medio hermano Saad.

Hamza es hijo de Osama Bin Laden y Khairiah Sabar, una de las esposas del exlíder terrorista, quien fue capturada en 2011 en el complejo de Abbottahad, lugar donde fue abatido el padre de sus hijos. El joven Hamza Bin Laden no fue apresado, pues no se ubicaba en el recinto cuando se realizó la intervención.

Sobre su vida personal, se sabe que está casado con la hija de Mohammed Atta, el hombre que piloteó uno de los aviones comerciales secuestrados durante los ataques del 11-S y lo estrelló en una de las torres del World Trade Center en Nueva York.

Según el libro 'The Rise and Fall of Al-Qaeda' (Auge y caída de Al Qaeda) de Fawaz Gerger, Hamza era el 'hijo favorito' de Osama Bin Laden, pues siempre se mostró muy carismático y popular entre las tropas de su padre.

Su paradero aún es desconocido, motivo por el cual el gobierno estadounidense ya estableció un precio por su ubicación. Se presume que, antes, no era tan conocido porque posiblemente vivió junto a su madre en Irán, aunque diversas fuentes señalan que pudo haber estado en Pakistán, Afganistán o Siria.

El sucesor de Bin Laden

Fuentes del Departamento de Estado de EE.UU. indican que Osama Bin Laden preparó a su hijo Hamza lo suficiente como para convertirlo en el nuevo líder de Al Qaeda. El entrenamiento empezó hace más de una década.

Hamza Bin Laden participó en un asalto de Al Qaeda contra fuerzas de seguridad pakistaníes en la frontera con Afganistán, según videos que datan de 2005. Además, en los años siguientes, ha mostrado sus dotes para recitar poemas y alabanzas sobre las proezas del grupo en el que milita, haciendo llamados a "acelerar la destrucción de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Dinamarca". Uno de sus primeros mensajes de voz fue emitido en 2015.

En mayo de 2016, volvió a enviar un mensaje alentando la 'liberación' de Jerusalén y la 'revolución' en Siria. Además, en julio de ese mismo año hizo alusión a vengar la muerte de su padre. Estos pronunciamientos han puesto en alerta al Departamento de Estado de EE.UU., que ya toma las acciones respectivas para evitar más atentados.

¿Quién es el líder de Al Qaeda?

Osama Bin Laden es el fundador del grupo terrorista Al Qaeda. Tras ser abatido en 2011, le sucedió Aymán al-Zawahiri.

Ante la aparición de Hamza Bin Laden. hijo del exlíder de Al Qaeda, se dice que este asumiría el frente de la agrupación de terrorismo internacional. Sus constantes pronunciamientos sobre vengar la muerte de su padre y realizar atentados contra Estados Unidos, han hecho que ese país lo incluya en la lista global de terroristas más buscados.