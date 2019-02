Fracasa cumbre de Vietnam: Trump y Kim no logran acuerdos concretos

La cumbre en Vietnam terminó antes de lo previsto. El encuentro entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, fracasó ante la negativa de Washington de levantar todas las sanciones económicas a Pyongyang.

El anuncio fue hecho por el mismo presidente norteamericano en conferencia de prensa. Donald Trump dijo que Kim Jong-un le pidió concretamente levantar las sanciones económicas a Corea del Norte para encaminar su desnuclearización, pero este le dijo que no era el momento.

"A veces hay que irse y esta es una de esas veces", dijo Donald Trump sobre la cumbre de Vietnam. Sin embargo, se mostró optimista de que "los avances logrados" antes y después del encuentro abrían la posibilidad de "obtener un muy buen resultado".

Sobre los acuerdos de una tercera cumbre con el líder de Corea del Norte, el presidente Donald Trump afirmó que no hay acuerdos entre ambos mandatarios, pese a que de por medio existe una excelente cordialidad.

"Simplemente nos caemos bien. Existe una cordialidad entre ambos y espero que dure", agregó. Además, afirmó que Kim Jong-un prometió no reanudar las pruebas de misiles balísticos o nucleares.

Los presidentes de Estados Unidos y Corea del Norte abandonaron el hotel en Hanói donde se celebró la cumbre de Vietnam. Donald Trump adelantó dos horas su rueda de prensa.

El portavoz de la Casa Blanca confirmó que Trump y Kim Jong-un "mantuvieron relaciones muy constructivas". Además, "discutieron las diferentes maneras de avanzar en conceptos respecto a la desnuclearización y la economía".

Ante la interrogante de un periodista, Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, dijo estar dispuesto a eliminar sus armas nucleares. "Si no lo tuviera, no estaría aquí", respondió.

Para la cumbre de Vietnam en Hanói el líder norcoreano había prometido "grandes resultados", pero no se concretaron ante este fracaso inminente.

Sin embargo, Donald Trump dijo sobre el particular que prefiere "hacerlo bien", que "hacerlo rápido". Esto debido al pedido explícito de Corea del Norte por levantar las sanciones a su país como lo han hecho desde hace varios años atrás.

President @realDonaldTrump and @SecPompeo participate in a Press Conference in Hanoi, Vietnam, on February 28, 2019. pic.twitter.com/qgKX4cbuMd