Donald Trump y Kim Jong-un arriban a Vietnam para su segundo encuentro

La cumbre en Vietnam en los ojos del mundo entero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ya llegaron la capital vietnamita de Hanoi para concretar su segundo encuentro.

Donald Trump llegó poco antes de las 9 de la noche, hora local, al aeropuerto internacional Noi Bai a bordo del avión presidencial, mientras que su par de Corea del Norte, Kim Jong-un, emprendió un viaje de 60 horas desde China en su tren blindado.

A su llegada a Vietnam, Kim Jong-un fue recibido por un grupo de niños con banderas en la mano y los protocolos militares correspondientes. Una alfombra roja acompañó su camino rodeado de un gran séquito de guardias de seguridad. Esta se trataría de la primera visita de un líder de Corea del Norte desde 1964.

Por su parte, el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y uno de los principales promotores de la desnuclearización de Corea del Norte, llegó para la cumbre de Vietnam a bordo del Air Force One. En Twitter adelantó que espera impacientemente “un encuentro muy productivo”.

