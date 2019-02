El FBI y la Policía investigan si el ataque homófobo y racista a Jussie Smollett lo provocó él mismo

Un nuevo giro es el que viene se viene dando en la investigación sobre el ataque de homofobia y racista que supuestamente sufrió al actor Jussie Smollet a fines de enero.

La Policía investiga si el actor de Estados Unidos orquestó todo el ataque de homofobia y pagó a los hermanos detenidos como sospechosos para actuar el ataque, así como ambos declararon a la Policía.

El pasado 28 de enero, el artista afroamericano denunció que dos hombres enmascarados le gritaron insultos racistas y homófobos mientras caminaba por la calle de madrugada. A ello se sumaron golpes, una soga alrededor de su cuello y para rematar le rociaron lejía.

Según cuenta Jussie Smollet, los atacantes antes de marcharse le gritaron: “Este es un país MAGA (Make America Great Again, por sus siglas en inglés), en alusión a la frase usada por Donald Trump durante su campaña presidencial que se traduce como “Hagamos que América vuelve a ser grande”.

BREAKING: Chicago police are looking into a tip that two brothers arrested and then released for an attack reported by Jussie Smollett were seen in an elevator with the "Empire" actor that night. https://t.co/BpLbFgaKMZ — AP Central U.S. (@APCentralRegion) February 19, 2019

Anthony Guglielmi, portavoz de la Policía de Chicago, emitió un comunicado este fin de semana en el que señala que los testimonios sobre el caso de homofobia que dieron los dos hermanos detenidos como sospechosos, y que posteriormente salieron en libertad, “han cambiado la trayectoria de la investigación. El Policía también agregó que han contactado a los abogados del actor de Estados Unidos para entrevistarlo una vez más.

Por su lado, Jussie Smollet asegura que se siente “victimizado” frente a la mencionada sospecha. En una declaración que fue difundida la noche del último sábado, los abogados del artista de Estados Unidos aseguraron que el actor es “víctima de un crimen de odio” y que ha colaborado con la investigación. “Nada es más alejado de la verdad y quien diga lo contrario está mintiendo”, dijeron los doctores Todd Pugh y Víctor Henderson.

Chicago detectives want to speak to actor Jussie Smollett -- but it's not clear when, or if, that will happen https://t.co/lS14E2flpS pic.twitter.com/85ALIpc4HM — CNN (@CNN) February 19, 2019

El actor de 35 años fue hospitalizado debido a varias contusiones y una costilla rota, pero le dieron de alta en la mañana de este martes. Según la página TMZ, Jussie Smollet recibió ochos atrás una amenaza en el estudio de FOX de Chicago, en Estados Unidos. Esto fue a través de una nota con letras recortadas de revistas que rezaba: “Vas a morir, negro maricón” y la frase ‘MAGA’ en el sobre.