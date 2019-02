'El Puma' sobre Maduro: Puede salir de manera digna o “con los pies hacia adelante" [VIDEO]

José Luis ‘El Puma’ Rodríguez tuvo duras palabras para referirse al líder chavista, Nicolás Maduro, en una entrevista difundida a través de Youtube. El cantante participará del gran concierto organizado por el millonario Richard Branson a fin de promover el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, debido a la crisis de desabastecimiento.

Al ser consultado por la periodista sobre su opinión acerca de la crisis en Venezuela, ‘El Puma’ Rodríguez se refirió directamente a Nicolás Maduro. “Ya el pueblo no aguanta más. El dictador no tiene para dónde agarrar”, aseguró, según se registró en el video de Youtube. “Tiene dos formas de salir, por supuesto. Vertical, de forma más o menos digna; u horizontal, con los pies hacia adelante. Yo no sé cuál escoja”, comentó el cantante venezolano.

Además, el intérprete de temas como “Culpable soy yo” y “Dueño de nada” también se refirió a la medida propuesta por Juan Guaidó, el líder de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. “Por primera vez escucho, en 20 años, la palabra amnistía”, aseguró ‘El Puma’ Rodríguez. “O sea que, si los militares de los rangos medios, y los de abajo también no entienden esto es que quieren ser carne de cañón y morir”, dijo refiriéndose al Ejército de Venezuela. “Esto es inaceptable e innecesario. ¡Ya basta!”, exclamó.

‘El Puma’ José Luis Rodríguez confirmó su presencia en el ‘Venezuela Aid live’ a través de su cuenta de Twitter. “Amigos, este 22 de febrero estaré en un concierto sumamente importante, donde junto a otros artistas cantaremos para ayudar”, indicó el cantante venezolano.

“¡La ayuda humanitaria va a entrar a Venezuela!” aseguró el artista en la red social.