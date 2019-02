Cuba: reportan caída de un meteorito en el occidente del país [VIDEO]

En Cuba, medios locales reportaron la caída de un meteorito. El National Weather Service o Servicio Metereológico Nacional norteamericano difundió a través de su cuenta de Twitter imágenes del presunto objeto que ingresó a nuestro planeta.

"Parece que el impacto del meteorito ocurrió en el occidente de Cuba, cerca del poblado de Viñales, Pinar del Río", indicó el servicio metereológico de Estados Unidos.

Only in Cuba does an apparent meteorite crash and you happen to know the person who’s house was hit. pic.twitter.com/jYhAnBLUy0