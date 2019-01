Jair Bolsonaro reconoce a Juan Guiadó como presidente interino de Venezuela

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró su apoyo al líder de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guiadó en el marco de la tensa jornada de hoy.

El mandatario brasileño lo reconoció como presidente interino venezolano luego que se anunciara que Juan Guiadó, será el encargado del poder ejecutivo del estado en reemplazo de Nicolás Maduro.

“El Sr. Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional venezolana, asumió las funciones de Presidente a cargo de Venezuela según la Constitución de ese país, avalada por la Corte Suprema de justicia” escribió Bolsonaro en la red social.

Mr. Guaidó, President of the Venezuelan National Assembly, assumed the functions of President in charge of Venezuela according to the Constitution of that country, as endorsed by the Supreme Court of Justice. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 23 de enero de 2019

“Brasil reconoce al Sr. Juan Guaidó como Presidente a cargo de Venezuela. Brasil apoyará política y económicamente el proceso de transición a fin de que la democracia y la paz social regresen a Venezuela” agregó Jair Bolsonaro en otro tweet.

Brazil recognizes Mr. Juan Guaidó as President in charge of Venezuela.



Brazil will politically and economically support the transition process in order for democracy and social peace return to Venezuela. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 23 de enero de 2019

Minutos después, Jair Bolsonaro compartió un pronunciamiento realizado en conjunto por varios representantes de distintos países sudamericanos en el marco del Foro Económico Mundial: "Comunicado de prensa internacional junto al presidente colombiano Ivan Duque, de la vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, y el canciller canadiense Chrystia Freeland. ¡Reconocemos el proceso de transición democrática que tiene lugar en Venezuela!"

Pronunciamento à imprensa internacional ao lado do Presidente da Colômbia, Ivan Duque, da Vice-Presidente do Peru, Mercedes Araoz, e da Ministra das Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland. Reconhecemos o processo de transição democrática que ocorre na Venezuela! pic.twitter.com/7W773JEpvD — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 23 de enero de 2019

Como se recuerda, la Asamblea Nacional, uno de los poderes máximos del estado de Venezuela, no aceptó los resultados de las elecciones del año pasado que dieron como ganador a Maduro por considerarla fraudulenta y que no cumplía los estándares. Desde el 2016, dicha asamblea es de mayoría opositora.

Debido a ello, decidieron nombrar como presidente ejecutivo al encargado de la asamblea. En ese contexto, Juan Guiadó se convierte en gobernante: por ser el presidente de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).

Vale mencionar, que los partidos opositores al régimen de Maduro que integran la asamblea se pusieron de acuerdo en rotar el poder por año. Este 2019 Juan Guiadó, de la fuerza política de Voluntad Popular es el líder, y por ello asume el cargo como presidente interino de Venezuela.

Crisis en Venezuela. En un mensaje a la nación Nicolás Maduro mostró su rechazo a la juramentación de Juan Guiadó y acusó a Estados Unidos de meterse en temas internos. “El pueblo venezolano dice no al golpismo, no al intervencionismo, no al imperialismo” expresó. “He decido romper relaciones con Estados Unidos. Los problemas nuestros se resuelven en casa. Pretenden gobernar a Venezuela desde Washington” agregó.