Trump 'criminaliza' a demócratas ante posible ingreso de caravana migrante a EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió nuevamente contra el Partido Demócrata por su negativa a financiar la propuesta del muro en la frontera con México que prohíba el ingreso de migrantes al país norteamericano. A través de Twitter el mandatario hizo una dura crítica a la oposición mayoritaria en el Capitolio y afirmó que "pronto serán conocidos como el partido del crimen".

"Una gran caravana migrante nueva se dirige a nuestra frontera sur desde Honduras", alertó el presidente Trump en su red social. "Díganle a Nancy y a Chuck que un drone no los detendrá", en una clara alusión directa a la presidenta de la Cámara de Representante de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y al diputado Chuck Schumer.

Hace unos días el presidente Donald Trump abandonó una reunión con ambos líderes del Congreso de los Estados Unidos por su negativa a firmar el proyecto de financiamiento del muro en la frontera con México. Mientras tanto, el cierre del Gobierno en Washington ya lleva más de 20 días, un acontecimiento nunca antes visto en dicho país.

"Solo un muro funcionará. ¡Solamente una pared o una barrera de acero mantendrá a nuestro país seguro!", afirmó el mandatario a través de Twitter. De esta forma manifiesta su negativa a darle asilo político a los integrantes de la caravana migrante que salieron desde Honduras en una larga trayectoria por llegar a los Estados Unidos.

Cabe resaltar que, en este cierre del Gobierno norteamericano, miles de trabajadores se vieron afectados en su salario y todo hace parecer que el presidente Donald Trump no va a ceder hasta que el Capitolio financie su muro.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!