Jair Bolsonaro confirma la salida de Brasil del Pacto Mundial Migratorio

Jair Bolsonaro, flamante presidente de Brasil, confirmó este miércoles el retiro de su nación de la firma del Pacto Mundial Migratorio de la ONU suscrita por más de 160 países del mundo en diciembre del año pasado. Esta había sido una de las promesas de campaña del ultraderechista con la finalidad de establecer parámetros a los migrantes que lleguen a su país.

“Brasil es soberano de decidir si acepta o no a migrantes. Quien por ventura venga para aquí deberá estar sujeto a nuestras leyes, reglas y costumbres, como también deberá cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura", escribió Bolsonaro a través de su cuenta oficial de Twitter.

Pese a que el anuncio fue hecho en las redes sociales de Jair Bolsonaro, este mismo no habría sido oficializado a los organismos correspondientes. El ministerio de Relaciones Exteriores aún no se ha pronunciado y fuentes cercanas a la Organización Internacional para la Migraciones (OIM) en Brasil dijeron que aún no fueron notificados.

“No cualquiera entra en nuestra casa, ni cualquiera entrará a Brasil a través de un pacto adoptado por terceros. ¡no al Pacto Mundial Migratorio!”, agregó.

De esta forma Brasil se une a la lista de países que se abstienen de firmar el Pacto Mundial Migratorio promovido por la Organización de las Naciones Unidas con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los migrantes en todo el mundo. Esto se debe a que la cantidad de estos mismos creció en diferentes naciones debido a los conflictos sociales que obligan a la gente a dejar sus hogares.