Fuerte terremoto de magnitud 7,0 golpea Indonesia

Un fuerte sismo de magnitud 7,0 en la escala de Richter sacudió Indonesia esta tarde. El epicentro fue en la ciudad de Tobelo, al noreste de dicho país. Según los reportes oficiales se habla de una posible alerta de tsunami.

Terremoto en Indonesia se produce a pocos días de que el país se fuera devastado por derrumbes masivos y un mortal tsunami que mató a más de 400 personas.

