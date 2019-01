Gobierno de Jair Bolsonaro amenaza con destitución de funcionarios con ideas ‘comunistas’

Se prevé que la destitución amenaza a unos 300 empleados públicos de Brasil. El Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro inicia sus funciones con la promesa de la destituir a funcionarios que defiendan ideas “comunistas”. Sin embargo, jamás se aclaró, con exactitud, cuáles serán los parámetros para definir quién es comunista o no.

El Gobierno del nuevo presidente de Brasil que añora la dictadura militar y cuyas declaraciones misóginas, homofóbicas y racistas causaron el asombro mundial desde que empezó a liderar las intenciones de voto en el país carioca, anunció la medida a través de las declaraciones del ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni.

La decisión fue tomada durante la primera reunión del presidente brasileño con su gabinete. Según Lorenzoni, la medida busca responder a un clamor popular: "la sociedad dijo 'basta' a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual".

Luego, recalcó que "no tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora, con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad". Y alertó que son al menos 300 funcionarios cuyos puestos laborales se hallan en riesgo.

Lorenzoni insistió en que todas esas decisiones serán tomadas con criterios "absolutamente técnicos".

"Como dice el capitán, estamos para servirle a la sociedad y no a las ideologías", concluyó.

Dispuestos a reestructurar el aparato estatal, el Gobierno de Jair Bolsonaro también señala que algunos puestos de los funcionarios despedidos serán eliminados por completo.

La promesa de campaña de ‘acabar con ideas comunistas’

No es la primera vez que Jair Bolsonaro arremete contra lo que él considera ‘ideas comunistas’. Ya en campaña electoral fue un discurso recurrente que se convirtió en una especie de mantra para ganar electores. Que en las aulas "no haya ninguna ideología; el profesor no puede abusar de aquella audiencia cautiva para imponer su ideología", fue una de sus proclamas principales.

Brasil venderá inmuebles estatales

Durante esta primera reunión de trabajo también se acordó que cada ministerio realizará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de colocar a la venta aquellas predios que no sean necesarios.

"Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles" en todo el país, "lo que causa gastos inmensos de mantenimiento", ha indicado el ministro Lorenzoni.