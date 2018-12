Año 2018: Estas son las mejores fotos del espacio tomadas por la NASA

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) compartió a lo largo del año 2018 fotografías del espacio celeste, que captó en las misiones a Marte, o a Júpiter. Esta es una selección con algunas de las imágenes, que intentan reflejar la belleza e inmensidad del cosmos.

Júpiter y Marte fueron algunos de los planetas estudiados por la NASA. Entre los logros de la agencia espacial, destacan el lanzamiento del cohete más potente del mundo, el Falcon Heavy de SpaceX ya la llegada al planeta rojo por la sonda InSingt de la NASA. Además, la nave OSIRIS-REX llegó al asteroide Benu. Este cuerpo es considerado clave por los científicos para poder entender el origen de la vida en la Tierra.

Este 2018 la misión InSingt de la NASA pudo captar imágenes de un cráter de hielo en el planeta rojo. El agua congelada se nombró ‘Korolev’ y permanece encima de un volcán de 82 kilómetros de ancho.

Hace una semana, la expedición 57 de la Estación Espacial Internacional de la NASA conformada por tres astronautas regresó al planeta Tierra. Ellos estuvieron abocados a realizar 300 experimentos científicos en el espacio durante este año.

Por otra parte, la nave espacial Juno de la NASA compartió imágenes de ‘delfines’ que captó cuando sobrevolaba por decimosexta vez desde 8 mil 400 y 51 mil kilómetros por encima de las nubes de Júpiter. Estas fueron compartidas vía Twitter después de que los científicos Brian Swift y Seán Doran las crearan tomando como base las fotografías captadas por la cámara.

