Muere otro niño guatemalteco de 8 años bajo custodia de EE.UU.

Un niño de 8 años de edad, proveniente de Guatemala, fue apresado por las autoridades migratorias de Estados Unidos en la frontera con México la noche de Navidad, informó la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP).

El pequeño, del que todavía se desconoce el nombre y que también estaba acompañado de su padre; fue llevado al hospital tras presentar signos de enfermedad, lo trataron, le diagnosticaron resfriado y fiebre, y le prescribieron ibuprofeno y un antibiótico. Al niño lo dieron de alta el mismo día.

Sin embargo, el niño tuvo que ser llevado nuevamente al centro de salud, luego que la enfermedad empeorara por vómitos y náuseas en la frontera de México con Estados Unidos. El menor murió después de la media noche.La CBP dijo que la causa de la muerte es desconocida. La agencia dice que habrá una investigación independiente para averiguar lo ocurrido.

En un comunicado no indica cuanto tiempo estuvieron bajo custodia por la migración de Estados Unidos, el padre y el niño.

Cabe destacar que el pasado 8 de de diciembre la niña Jakelin Caal, también de Guatemala, murió por deshidratación, bajo custodia de la Patrulla Fronteriza de Los Estados Unidos. El cuerpo de la menor fue trasladado a su país natal.

A pesar de que estaba bajo su custodia, el Gobierno de Estados Unidos negó cualquier responsabilidad por la muerte de la menor; quien, de acuerdo al hospital de El Paso, murió por deshidratación, fiebre y de choque séptico, aunque todavía se desconocen los resultados de la autopsia.

Esta sería la segunda muerte de un niño bajo custodia de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

Guatemala respondió a la muerte del niño

La Cancillería de Guatemala solicitó una investigación "clara" y en "resguardo" del debido proceso acerca de la muerte del segundo niño en menos de un mes bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.



En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala indicó que "agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informaron del lamentable fallecimiento de un menor de origen guatemalteco", de 8 años de edad, en Alamogordo, Nuevo México.



La causa de la muerte "está en investigación", sostuvo la Cancillería, que ya pidió una respuesta acerca de la muerte el 8 de diciembre de la menor Jakelin Caal Maquín, quien 48 horas después de haber sido detenida junto a su padre en la frontera de EE.UU. murió en similares condiciones.



La directora de Comunicación Social de la Cancillería, Marta Larra, afirmó que aún no tienen los datos de los nombres y comunidad de origen del menor fallecido este martes -día de Navidad- ni del padre de este y que "por protección a la familia no podemos darlos, a no ser que ellos autoricen".