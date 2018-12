Tiroteo en Viena deja un muerto y un herido

Un hombre todavía mató hoy a tiros a una persona y dejó herida grave a una segunda en el centro de Viena, un suceso que la policía ha descartado que sea un acto terrorista.



El portavoz de la Policía de Viena , Daniel Fürst, dijo a Efe que nada indica que haya un trasfondo terrorista.



La oficina de prensa de la Policía manifestó poco después que "todo indica que se trata de un ataque deliberado" contra personas concretas.



El incidente ocurrió en torno a las 13:30 pm a unos 100 metros de la céntrica Plaza de San Esteban y el tirador sigue a la fuga, mientras que centenares de policías tratan de encontrarlo.

About 1.30pm a male suspect has fired several shots at two victims in Vienna #InnereStadt. One person died at the scene, another one has been severely injured. We expect to deal with a specific crime. There is no threat for non-participants. A major dragnet operation is going on.