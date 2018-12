Donald Trump calificó como "rata" a su exabogado Michael Cohen

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump calificó hoy de “rata” a su exabogado personal, Michael Cohen, que fue condenado a tres años de prisión después de colaborar con la Fiscalía en distintas investigaciones, incluida la de la llamada “trama rusa”, un asunto que incomoda mucho al mandatario.

Es por ello que fiel a su estilo directo, Donald Trump consideró que Michael Cohen en una ‘Rata’, término utilizado en distintas organizaciones, sobre todo aquellas que involucran actividades ilícitas, para describir a los llamados soplones o delatores.

“Recuerden, Michael Cohen solo se convirtió en una ‘Rata’ después de que el FBI hiciera algo que fue absolutamente impensable y que no se había escuchado hasta que la ‘caza de brujas’ se inició ilegalmente”, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

El gobernante de EE.UU. también criticó el registro del FBI de las oficinas de Cohen en abril y se preguntó por qué no hicieron lo mismo en los allegados de su rival en las elecciones presidenciales, Hillary Clinton, a quien se refiere constantemente como “corrupta”.

“¡Entraron en la oficina de un ! -prosiguió- ¿Por qué no entraron en el DNC (Comité Nacional Demócrata) para conseguir el servidor o en la oficina de Corrupta?”, se preguntó el presidente Donald Trump, quien considera que no hay imparcialidad en las investigaciones.

