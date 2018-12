Revista Time nombra como "Persona del Año 2018" al periodista asesinado en Turquía

El periodista de Arabia Saudita asesinado Jamal Khashoggi, junto con otros tres reporteros y un medio de comunicación, fueron designados hoy como Persona del Año 2018 en la portada de la revista Time.



"Este año estamos reconociendo cuatro periodistas y un medio de comunicación que han pagado un terrible precio por encarar los desafíos de este momento", indicó Edward Felsenthal, director de la publicación de la revista Time, en un comunicado.

El título, otorgado anualmente desde 1927 para la portada de la revista Time, "reconoce a la persona o grupo de personas que más han influenciado las noticias y el mundo - para bien o para mal - durante el pasado año".



Junto Khashoggi, también fueron destacados en la portada de la revista Time, la periodista filipina Maria Ressa, editora del portal de noticias Rappler, muy crítico con el presidente filipino, Rodrigo Duterte; y los reporteros de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw Soe Oo, detenidos por las autoridades de Birmania mientras investigaban las atrocidades cometidas contra la minoría Rohingya.



Asimismo, el periódico local Capital Gazette, de Annapolis (Maryland), donde cinco reporteros resultaron muertos en un tiroteo este año.



Khashoggi, que colaboraba con el diario Washington Post y era muy crítico con el gobierno de Riad, fue asesinado en octubre en el consulado saudí en Estambul.



"Como todas las virtudes humanas, la valentía nos llega de diferentes maneras y en diferentes momentos", agregó Felsenthal



Los integrantes del movimiento #MeToo, en su mayoría mujeres, fueron elegidos como Persona del Año en la última edición, en 2017.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj