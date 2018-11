Donald Trump visitó zona devastada por gran incendio forestal en California

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó hoy las zonas afectadas por los gigantescos incendios en California y mostró un tono conciliador frente a las palabras agresivas que hace una semana dedicó a las autoridades de este estado por su gestión del fuego.



Trump recorrió parte del área quemada por el incendio en California, junto al gobernador del estado, el demócrata Jerry Brown, y su futuro sucesor, el también progresista Gavin Newsom; y la alcaldesa de Paradise, una población de 26.000 habitantes que fue completamente engullida por las llamas, Jody Jones.



"Nadie pensó que esto podía pasar. Tenemos que llevar a cabo trabajos de mantenimiento. Trabajaremos con grupos medioambientales. Todo el mundo ha visto la luz. Creo que avanzamos todos en el mismo sentido", indicó Donald Trump a los medios.



Trump también expresó su esperanza de que "no volverá a producirse (un fuego) así de devastador porque este ha sido uno muy, muy malo".



Hace una semana, Donald Trump generó indignación entre los servicios de emergencia californianos al culpar a las autoridades del estado, todas ellas demócratas, de una "absoluta mala gestión" forestal y amenazó con cancelar futuras ayudas federales.



"No hay razón para estos enormes, mortíferos y costosos incendios en California excepto que la gestión forestal es muy pobre. Miles de millones de dólares se dan cada año, con tantas vidas perdidas, todo por una absoluta mala gestión de los bosques", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

....I can’t imagine any President having a better or closer relationship with their Vice President then the two of us. Just more FAKE NEWS, the Enemy of the People!