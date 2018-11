Comienza juicio del 'Chapo' Guzmán Loera VER EN VIVO HOY 2018

18:43 pm La actual presidencia de México también se pronunció a través de Twitter e informaron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto: "persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias".

El gobierno de @EPN persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Las afirmaciones atribuidas a su abogado son completamente falsas y difamatorias — Eduardo Sánchez H. (@ESanchezHdz) 13 de noviembre de 2018

18:35 A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente de México (200-2006) Felipe Calderón aseguró no recibido sobornos del Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín "El Chapo" Guzman.

Son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Ni él, ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 13 de noviembre de 2018

18:29 pm El abogado del Chapo Guzmán Jeffrey Lichtman le aseguró al jurado que el verdadero jefe del Cártel de Sinaloa es su co-acusado Ismael "Mayo" Zambada, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado "al actual y al anterior presidente de México (..) millones de dólares en sobornos".

18:23 pm Durante el transcurso del juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, abogados del mayor narcotraficamente de la historia después de la muerta de Pablo Escobar, confesaron que los presidentes de México, Enrique Pea Nieto y su antecesor, Felipe Calderón, fueron sobornados por el Cártel de Sinaloa.

Nota previa

Estados Unidos. Un jurado de siete mujeres y cinco hombres juzgarán en Nueva York a Joaquín "El Chapo" Guzmán, acusado de narcotráfico y de mantener una empresa criminal durante dos décadas como jefe del Cártel de Sinaloa.



El juicio arrancó el pasado 5 de noviembre con la elección del jurado, que se realizó durante tres jornadas con escenas poco habituales, como el temor a ser asesinado de algunos candidatos o el hecho de que una persona fuese rechazada para ser miembro por pedir un autógrafo del Chapo.

Entre los integrantes del jurado para el juicio del Chapo Guzmán, cuya edades oscilan entre 20 y 50 años, hay inmigrantes de Polonia, Etiopía y Asia, así como cuatro personas que hablan español -uno de los seis sustitutos también lo habla-, todos ellos aislados parcialmente y sometidos a fuertes medidas de seguridad.



Durante el juicio del Chapo Guzmán no se conocerá el nombre de los integrantes del jurado, dónde viven o trabajan, como parte de las extremas medidas de seguridad por el historial de violencia del Cartel de Sinaloa, que ha secuestrado, torturado y asesinado a quienes representaran una amenaza.



Nueva York será así escenario de un gran despliegue de seguridad en el reinicio del juicio por narcotráfico contra el Chapo, considerado por el Gobierno de EE.UU. como "extremadamente peligroso".



Los abogados del Chapo Guzmán rechazan que su cliente represente una amenaza para testigos o jurados debido a las extremas medidas de seguridad en que se le mantiene, en una celda en solitario, y según uno de sus abogados, Eduardo Balarezo, ello hace imposible que pueda tener contacto con sus allegados socios del narcotráfico.



Guzmán, de 61 años, está en el ala más segura de la Metropolitan Correctional Center en Manhattan, una de las prisiones más fiables del país, donde es mantenido 23 horas en una celda de 18 metros cuadrados donde nunca se apaga la luz, con una pequeña ventana opaca que no le permite ver el exterior.



El Chapo tampoco tiene contacto con otros presos, ni con su esposa, Emma Coronel, y no sale al patio debido a su historial de haberse fugado en dos ocasiones de cárceles de máxima seguridad en México, la última de ellas a través de un túnel al que entró desde su celda.



Solo se le permite una hora para ejercitarse y una llamada mensual de 15 minutos a su madre y hermana que es escuchada por las autoridades. También se le ha permitido una Biblia y un diccionario del inglés al español.