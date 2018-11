Hombre transgénero dice que operarse fue “el mayor error de su vida”

En Inglaterra, una adolescente de nombre Debbie Karemer fue abusada sexualmente por su padre. Él la había abandonado cuando era una bebé, pero se encontró con ella después, cuando Debbie tenía 14 años y la violó. Ella realizó el tratamiento para ser un hombre transgénero a los 45 años y ahora quiere someterse a cirugías y tratamientos para revertir su condición.

“Soy mujer, todavía soy Debbie”, aseguró el transgénero Lee Harries, de 60 años, vecino de Hemel Hempstead. “Me arrepiento de la decisión”, dijo a un medio de Inglaterra.

A lo largo de su vida, la mujer desarrolló, según propias palabras “atracción sexual hacia objetos”. Entre ellos estuvo una guitarra eléctrica. Sin embargo, terminó casándose con su único y mejor amigo, Alan en un municipio de Reino Unido.

A pesar de eso, ella no se aceptaba a sí misma. Llegó a lastimarse las mamas con unas tijeras de cocina. Hasta que vio a través de la televisión un programa en Inglaterra en el que se mostraba a personas transgénero. Ella vió que se mostraban seguros y confiados.

“Pasé años sintiendo que no podía vivir en mi cuerpo y odiando cada momento”, dijo Debbie Karemer, según recogió Mirror. “Cuando me duchaba, solía vomitar al ver mi cuerpo”. Comenzó a investigar y descubrió un grupo de apoyo en Londres, Inglaterra. Además, se contactó con un especialista para hacer el cambio de cuerpo en Reino Unido.

Debbie continúa casada con Alan, su mejor amigo.

Debbie Karemer se sometió a los 45 años a una mastectomía bilateral, que le costó más de 3 mil euros, en un centro de salud inglés. En el 2004 le extirparon los ovarios, el útero y las trompas de falopio. Sumado a ello, le crearon un pene artificial y una prótesis de testículos. Con esto, se convirtió en una persona transgénero.

“En ese momento sentí que era lo correcto y me alegré mucho de que sucediera”, dijo Debbie. Como hombre transgénero, pasó a llamarse Lee Harries. “Mirando hacia atrás ahora me doy cuenta de que era simplemente la sensación de que si no tuviera vagina, no podría ser violada”, dijo. Concluyó que su falta de aceptación era debido al abuso que sufrió a manos de su padre.

Mencionó que había sufrido infecciones producto de las prótesis. Ahora tiene problemas en la vejiga y valora la importancia de un profesional que oriente a las personas que van a someterse a tratamientos hormonales y operaciones. Ella está en lista de espera para recibir el tratamiento de reconstrucción.