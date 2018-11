Donald Trump genera polémica tras publicar video de inmigrantes

Donald Trump es acusado de racista. Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar en el ojo de la tormenta, esta vez el mandatario es acusado de intentar atemorizar a los residentes estadounidenses tras la publicación de un video en Twitter sobre un inmigrante mexicano.

En el video de Twitter aparece Luis Bracamontes, un inmigrante mexicano deportado dos veces de Estados Unidos y quien fue sentenciado a muerte por asesinar (en el 2014) a dos oficiales del país. Trump acompaña el video con el texto: "los demócratas lo dejaron entrar a nuestro país... los demócratas lo dejaron quedarse".

El clip fue compartido el miércoles y Trump acusa directamente a Bracamonte de asesinar a residentes de estados Unidos. “¡El inmigrante ilegal Luis Bracamontes mató a nuestra gente! (...) “Es indignante lo que los demócratas le están haciendo a nuestro país. ¡Vota por los republicanos ahora!”, pide el predecesor de Barack Obama.

Tras la difusión del video, el presidente estadounidense y el partido republicano ha sido señalado como racista además dijeron que lo que Trump busca con el video es infundir temor en los residentes.

“Déjame arreglar esto para ti. Es indignante lo que Trump y el partido republicano están haciendo a este país. Voten demócrata ahora!! Tenemos que recuperar nuestro país antes de que se haga más daño. ¡ Nuestra democracia depende de ello!”, comentó un usuario de Twitter. “Bien, ahora muestra el video con todos los nacionalistas blancos que han cometido actos de terror en Estados Unidos”, escribió otro internauta.

Puedes ver el video de Twitter aquí:

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G