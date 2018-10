Brasil: al infierno en busca de luz

A pesar de que las últimas encuestas de Datafolha reducen de 18 a 12 puntos la ventaja del ex capitán del ejército, Jair Bolsonaro, candidato del ultraderechista Partido Social Liberal (PSL) sobre su rival Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), todo parece indicar que el primero será el próximo presidente de Brasil. En la primera vuelta electoral, Bolsonaro alcanzó el 46% de los votos, Haddad el 29% y el candidato de centroizquierda, Ciro Gomes, el 12,5%.

La alta votación de Bolsonaro, sin sustento de una base partidaria sólida, tuvo un crecimiento explosivo especialmente en los dos últimos meses. En agosto tenía una intención de voto de 22% pero luego del atentado sufrido en Minas Gerais a principios de setiembre, su caudal empezó a subir, básicamente a costa del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que registró la peor votación de su historia (4,7%).

Al éxito de Bolsonaro contribuyó la decisión del ex presidente Lula da Silva, con una intención de voto de 39%, de apostar hasta último momento a que el Tribunal Supremo Electoral autorizara su participación en la elección presidencial, lo cual era a todas luces inviable. Lula purga, desde abril, una condena de doce años en prisión por corrupción y lavado de dinero. Faltando solo un mes para la primera vuelta electoral, nombró a su ex ministro de Educación, Fernando Haddad, como el candidato oficial del PT. Lula se negó a formar una alianza partidaria con otros movimientos como el Partido Democrático Liberal (PDT), liderado por Ciro Gomes, a pesar de que las encuestas mostraban que ningún candidato del PT, incluido el propio Lula, ganaría las elecciones en un ballotage. A juicio de muchos analistas, una alianza así, hubiera sido invencible.

El alto respaldo a Lula se sustentó en haber logrado durante sus dos períodos de gobierno (2003-2011) crecer a un ritmo promedio anual de 4,1%, pagar toda la deuda del país al FMI, reducir la tasa de desempleo a la mitad, subir el sueldo mínimo y sacar, por medio de planes sociales, a 30 millones de brasileños de la pobreza. El escenario de su gestión coincidió con altos precios en las materias primas. Su triunfo a la presidencia de Brasil, en su cuarto intento, formó parte de la conquista electoral de partidos populares en varios países de América Latina, que reivindicaron una mayor presencia política de la región en el escenario mundial con pautas más soberanas en su inserción internacional.

El rechazo a su candidatura, que superaba su imagen positiva, se debió fundamentalmente a las acusaciones por corrupción que pesan en su contra y en la de sus colaboradores más cercanos. Es en las entrañas de Brasil donde estalla el caso Lava Jato que arrastra a la dirigencia política y empresaria local y se expande al resto de la región. A ello se suma la caída del crecimiento económico, iniciada en 2014 bajo la presidencia de su correligionaria Dilma Rousseff, quien fuera destituida en un juicio político en junio de 2016 por alteración de cifras del presupuesto; el aumento de la violencia; y, el desencanto que tienen los brasileños con el funcionamiento de la democracia.

Según Latinobarómetro, apenas 13% de los brasileños se declara satisfecho al respecto, lo que ubica a Brasil al final del ranking latinoamericano sobre satisfacción democrática. Esto favorece el surgimiento de un líder de las características de Bolsonaro, quien no solo demuestra no creer en ella, sino que aboga por la tortura y los regímenes militares. Su prepotencia y su poco respeto por la institucionalidad, han llevado al historiador brasileño, Boris Fausto, a calificarlo como un sub-Trump tropical. El ex capitán ha anunciado que cambiará la sede de la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén y que irá a una guerra contra Venezuela. Cuenta con el apoyo de la élite económica al haber nombrado como ministro del sector al Chicago Boy, Pablo Guedes. Su homofobia y misoginia que lo llevan a decir frases como “no mereces ni ser violada”, “si tuviera un hijo gay preferiría que muriera en un accidente” o “el error de la dictadura fue torturar en lugar de matar”, dan cuenta del tipo de orden y progreso que, de ganar las elecciones, impondrá en Brasil. ❧