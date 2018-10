Donald Trump a Caravana Migrante: "den la vuelta y regresen a su país"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a la caravana migrante, en su mayoría hondureños, que se dirige a EE.UU. que se "den la vuelta" y "regresen a su país", ya que no va permitir la entrada de gente "ilegalmente".



"A aquellos en la Caravana, den la vuelta, no vamos a dejar que entren personas ilegalmente en EE.UU.", sostuvo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

To those in the Caravan, turnaround, we are not letting people into the United States illegally. Go back to your Country and if you want, apply for citizenship like millions of others are doing!