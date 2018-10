Insólito: a un bebé le creció un ‘colmillo’ durante la noche [FOTO]

En Irlanda, un bebé de 11 semanas fue llevado de urgencia al hospital debido a que presentaba un extraño diente en forma de colmillo. Tara y Brian O'Byrne escucharon al bebé llorar sin descanso durante toda la mañana. Cuando lo revisaron, vieron que durante la noche le había crecido un extraño colmillo en lugar de un diente delantero.

"Fui a verlo a las siete de la mañana. Por lo general le doy un chupete y se queda dormido durante una hora, pero sigue llorando”, afirmó su madre, según recogió Ladbible. "Así que lo saqué y lo cambié, pero cuando fui a darle de comer, encontré el diente en su boca. Había crecido de la noche a la mañana", aseguró la mujer, absolutamente extrañada.

En el centro de salud de Irlanda no tenían claro qué procedimiento realizar. “Estaban debatiendo si era un diente o no. Seguían llamando a otros médicos, no sabían qué hacer”, dijo la madre del bebé. Ante el insólito hallazgo, los profesionales de la salud del hospital Nuestra Señora de Lourdes en Drogheda le informaron a al Hospital de Niños de Temple Street.



Cuando los doctores intentaron retirar el diente de su boca, siguió causándole malestar al menor. “La succión hizo que el diente subiera por su nariz, tuve que enrollarlo para sacarlo, pero estaba bien”, dijo la madre del bebé. Sin embargo, Tara decidió tomarlo como una anécdota. “Habían dentistas que tomaban fotos del diente y todo. Nos lo llevamos a casa para mostrar a Oscar cuando crezca”.