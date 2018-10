Cirujano operó a oso de peluche porque su paciente de 8 años se lo pidió

Debía ser operado urgencia y decidió llevar a su oso de peluche para no sentirse solo. Una conmovedora historia han protagonizado un médico y su paciente de 8 años, quien debía ser intervenido de urgencia por hidrocefalia. El menor necesitaba una válvula en el cerebro para poder regular el líquido cefalorraquídeo.

Vía Twitter, el doctor Daniel McNeely compartió la imagen en la que se le ve ‘interviniendo’ al oso de peluche. “Un paciente me pidió si también podía arreglar a su osito de peluche justo antes de hacerlo dormir... ¿cómo podía negarme?”, escribió el médico al pie de la imagen.

En la foto de Twitter se ve al médico utilizando unas tijeras mientras que el oso de peluche permanece recostado con una mascarilla de oxígeno. Para hacerlo más real, el médico le dijo al menor que le encontró una rasgadura bajo el brazo y que era necesario intervenirlo.

En diálogo con la prensa, el doctor canadiense dijo "Siempre sobran algunos puntos de la intervención y suelen descartarse". Y esos hilos fueron los que utilizó para reparar al mejor amigo del menor. Además también explicó a los medios que suelen dejar que los niños traigan sus juguetes el día de la operación para que liberen el miedo antes de la intervención quirúrgica.

Por último, el padre del menor dijo sentirse conmovido por la escena. "Cuando se despertó estaba tan orgulloso. Su oso de peluche estaba acostado con él en la cama del hospital”, dijo. Según trascendió, ambos están recuperándose y el menor se encuentra en buen estado de salud.

Patient asks if I can also fix teddy bear just before being put off to sleep... how could I say no? pic.twitter.com/WOKFc5zr91