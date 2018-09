YouTube: tiernos cachorros de unidad canina de los carabineros de Chile deslumbran al mundo [VIDEO]

Vía YouTube. Los protagonistas absolutos de la Gran Parada Militar de Chile 2018 fueron los encantadores cachorros golden retriever pertenecientes a la Unidad Canina de los Carabineros de Chile.

Según se puede observar en diversos videos de YouTube que ya fascinan a millones de usuarios los cachorros se encuentran acurrucados en bolsos verdes y cargados con cuidado por las carabineras mientras desfilan marcialmente ante la mirada de diversos oficiales y altos funcionarios del Gobierno chileno.

Tal es el entusiasmo por la participación de los cachorros durante las celebraciones de la Independencia de Chile que muchos usuarios de YouTube afirman que solo son espectadores de la Gran Parada Militar porque podrán ver la ternura de los animalitos.

Por ejemplo, la usuaria de YouTube Juanita Paredes afirma “yo quería ver la parada militar porque iban a mostrar estas hermosuras de cuatro patitas dentro de sus mochilas”.

PARADE PUPPIES: Chile’s annual military parade took place on Wednesday, but it was adorable golden retriever puppies from the national police’s canine unit who stole the show. https://t.co/rM3UYYeOC4 pic.twitter.com/rXKjgzCByI