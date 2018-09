Argelia desdeña la investigación de la BBC sobre corrupción en fútbol

El ministro argelino de Juventud y Deporte, Mohamad Hattab, desdeñó una amplia y profunda investigación de la cadena británica pública BBC que denuncia una trama sistémica y sofisticada de corrupción y amaño de partidos en el fútbol argelino, aparentemente con la anuencia de las autoridades.

"Conocemos el fútbol de Argelia mejor que nadie. No tomo en consideración lo que se dijo ... no hay nada oficial al respecto", dijo el ministro en declaraciones divulgadas esta noche por la prensa local.



La BBC hizo público el miércoles un amplio reportaje, basado en los testimonios de directivos, futbolistas e intermediarios recogidos durante los tres últimos años en el que aseguraba que el soborno a los jugadores y a los directivos son tan comunes en el fútbol argelino que existe una lista de precios casi oficial".



"La lista cuenta con el visto bueno de todas las partes y determina cuánto cuesta comprar a los jugadores y a los directivos -corrupción a la carta- dependiendo de la importancia particular de cada partido", agrega.



La cadena asegura que todos los testigos pidieron ser citados de forma anónima por miedo a las represalias y que la investigación se ha puesto en conocimiento de la FIFA, que se ha mostrado muy preocupada.



"Estamos investigando el asunto y recabando información adicional", explicó una fuente de la federación internacional antes de confirmar que la información proporcionada por la BBC "se ha enviado a la departamentos y cuerpos relevantes de la FIFA en línea con nuestros procedimientos estándar".



En su trabajo, la BBC incluye, asimismo, una declaración de un ejecutivo de la FIFA, al que tampoco identifica, en la que este advierte que "el fútbol argelino quizá haya traspasado ya la línea roja". EFE